Гороскоп для всех знаков зодиака на 22 июня: кому стоит сделать первый шаг

Совет на 22 июня для всех знаков зодиака: сделайте шаг навстречу мечте.





Овен

На любую агрессию со стороны вам следует реагировать максимально спокойно. Агрессия в ответ лишь усугубит конфликт, победителей в котором, в итоге, не будет.





Телец

Впереди у вас долгая дорога, в конце которой вас ждет приятная встреча. Спланируйте все с самого утра, чтобы не забыть самого главного.





Близнецы

Прежде, чем давать кому-либо второй шанс, хорошо подумайте. Есть вероятность, что ситуация, которая вас сильно задела в прошлом, снова повторится.





Рак

Даже если работы сегодня будет очень много, не забывайте делать паузы и отдыхать. Иначе к вечеру ваша работоспособность будет равна нулю и вы все равно ничего не успеете.





Лев

Вам сделают предложение, от которого будет сложно отказаться. Чтобы воплотить все в жизнь, придется серьезно пересмотреть свой график.





Дева

Сегодня вам стоит решиться и оборвать общение с человеком, который приносит в вашу жизнь лишь негативные эмоции. Сейчас вам нужно окружать себя только положительными эмоциями.





Весы

Чтобы ваши отношения со второй половинкой перешли на новый уровень, первый шаг придется сделать именно вам. Сегодняшний день для этого подходит идеально.





Скорпион

Распределите сегодня свою энергию правильно. Если потратите сильно много утром, к вечеру сил может ни на что не остаться.





Стрелец

Не лучшее время, чтобы отправляться на свидание или романтическую встречу. Скорее всего события будут разворачиваться не совсем так, как бы вам хотелось.





Козерог

Этот день идеально подходит для того, чтобы совершать серьезные сделки и проводить важные переговоры. Успех будет на вашей стороне.





Водолей

Если внутри накопилось много негативных эмоций, не стоит проецировать их на родных. Вскоре они могут ответить вам тем же.





Рыбы

С утра вы почувствуете огромную усталость, но уже к вечеру в вас откроется второе дыхание. Так что решение важных вопросов отложите на вторую половину дня.





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