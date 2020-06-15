Гороскоп для всех знаков зодиака на 15 июня: кому лучше отказаться от соцсетей

Совет на 15 июня для всех знаков зодиака: выбирая между соцсетями и реальной жизнью, сегодня остановите выбор на последнем





Овен

Вы можете несколько болезненно воспринять критику в свой адрес. Все же попытайтесь найти в ней рациональное зерно.





Телец

Вам придется очень много работать и уже сегодня вы можете почувствовать усталость. Но, по крайней мере, ваш труд вскоре очень хорошо вознаградят.





Близнецы

Отличный день, чтобы разобраться с делами, которые вы все время откладывали. Вам захочется сделать то же самое и сейчас, но лучше все же собрать волю в кулак и довести начатое до конца.





Рак

В течение дня вам не раз придется откладывать свою работу, чтобы помочь коллегам. Зато вы сможете заработать авторитет, который вам вскоре пригодится.





Лев

Не делайте ничего сгоряча. Сначала обдумайте каждый свой шаг, все взвесьте и лишь потом принимайте решение.





Дева

Сегодня вы легко сможете найти любую информацию, которая вас заинтересует. Главное - не увлечься и не начать копаться в чужом грязном белье.





Весы

Сегодня вы узнаете какую-то важную тайну близкого вам человека. Сделайте так, чтобы от вас ее не узнала ни единая душа.





Скорпион

Если у вас спросят совета, постарайтесь не упасть в нравоучения. Это может сильно подорвать доверие к вам.





Стрелец

На работе не стоит сразу хвататься за сложные дела. Начните с тех, что попроще. Постепенно вы войдете в рабочий ритм и сможете успешно выполнить основную задачу.





Козерог

От выполнения главной задачи вас постоянно будут отвлекать всякие мелочи. Хотите закончить пораньше - откажитесь от перекуров и просматривания ленты в соцсетях.





Водолей

Слушайте внимательно, что и как вам говорят. Неискренних людей вы определите без труда.





Рыбы

Рабочее настроение в течение дня к вам так и не придет. Весь день вы будете витать в облаках и мыслях о прошедших выходных.





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