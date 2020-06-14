Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 июня: у кого возможны финансовые потери

Совет на 14 июня для всех знаков зодиака: разберитесь со своими финансовыми делами сейчас, чтобы не потратить лишнего в будущем.





Овен

Не стоит тратить свое время на то, чтобы решить проблемы других людей. Вряд ли они скажут вам за это спасибо.





Телец

Найти сегодня свободную минутку вам будет непросто. Не ленитесь и к вечеру все успеете. Еще и останется время для приятной беседы с друзьями.





Близнецы

Чтобы решить возникший конфликт, используйте свои дипломатические навыки. Вспыльчивость и агрессию вам сегодня не простят.





Рак

У вас может возникнуть непреодолимое желание свернуть горы. Но энергию лучше расходовать с умом. Вскоре она вам еще понадобится.

Лев

Иногда, чтобы получить желаемое нужно сделать шаг назад. Сегодня именно такой день.





Дева

Сегодня отличный день, чтобы спланировать будущие бизнес-проекты. Если просчитаете каждый свой шаг, уже вскоре клиенты будут выстраиваться к вам в очередь.





Весы

Накануне произошло событие, которое разрушило ваши планы. Пришло время строить новые. В этот раз все точно получится.





Скорпион

Ваше настроение будет меняться со скоростью света. А все потому, что вы никак не можете определиться со своими истинными желаниями.





Стрелец

Сегодня удача сопутствует вам во всех сферах жизни - личной и профессиональной. Используйте момент, чтобы укрепить свои позиции.





Козерог

Не берите участие в сомнительных финансовых схемах. Рискуете потерять немалые деньги.





Водолей

На вас попытаются переложить большую долю ответственности за общий проект. Не отказывайтесь. Это ваш шанс проявить себя перед начальством.





Рыбы

Свое самолюбие лучше всего сегодня держать при себе. Рискуете обидеть кого-то из близких вам людей.





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