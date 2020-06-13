Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 июня: кому следует выйти из зоны комфорта

Совет на 13 июня для всех знаков зодиака: изменения ждут вас сразу за чертой зоны комфорта.





Овен

Сегодня ваша жизнь может резко сменить направление. Вам могут сделать предложение, от которого будет крайне трудно отказаться.





Телец

Вам сейчас крайне полезно отдохнуть на природе. Впереди вас ждет насыщенная неделя. Поэтому отложите все дела в сторону и наполняйтесь энергией.





Близнецы

Вы сегодня весь день будете словно витать в облаках. Не забывайте, что мечтать - это полезно. А вот терять связь с реальностью окончательно не стоит.





Рак

Сегодня вы можете рискнуть и попробовать себя в абсолютно несвойственной для вас роли. Возможно, вам настолько понравится, что возвращать все как было уже не захочется.





Лев

Вам гарантированно чудесное настроение на весь день. Не упустите возможность и проведите этот день так, как хочется вам.





Дева

Сейчас вам не помешает немного тишины и спокойствия. Отключите все телефоны и отложите их в сторону. Пусть этот день будет только ваш.





Весы

Кто-то захочет разузнать ваш самый большой секрет и для этого будет готов пойти на все. Но вам все же лучше держать язык за зубами.





Скорпион

Вам может показаться, что вам уделяют недостаточно внимания. Гоните сомнения прочь. Вас действительно любят.





Стрелец

С утра вас ожидают приятные хлопоты, а уже во второй половине дня вы сможете отложить все в сторону и поставить прекрасное мгновение на паузу.





Козерог

Чтобы получить желаемое вам придется выйти из зоны комфорта. Будет непросто, но вы справитесь.





Водолей

Вам не придется сегодня ни о чем тревожиться. Все для того, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно, сделают ваши близкие.





Рыбы

Если вам что-либо не нравится, не говорите, а действуйте. Как минимум, вы сможете избежать конфликта.





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