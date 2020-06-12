Гороскоп для всех знаков зодиака на 12 июня: кому лучше не вступать в споры

Совет на 12 июня для всех знаков зодиака: лучшее решение любого спора - слушать не только себя.





Овен

Сегодня высока вероятность завести новые полезные знакомства. В будущем они могут перерасти в крепкую дружбу или надежное партнерство.





Телец

Давний знакомый неожиданно может пригласить вас на чашечку кофе. Не отказывайтесь, этот вечер сулит романтические приключения.





Близнецы

Вам лучше встать сегодня пораньше. Так вы успеете гораздо больше и это соответствующим образом отразится на вашем финансовом положении.





Рак

Если что-либо не получится с первой попытки, не откладывайте это в сторону. Проанализируйте свои ошибки и вторая попытка завершится успехом.





Лев

Немного терпения вам сегодня точно не помешает. Ваши попытки ускорить события только отдалят от вас желаемое.





Дева

Сегодня отличный день, чтобы приобрести что-то для души. За деньги не переживайте. Эта покупка принесет вам максимальное удовольствие.





Весы

Сегодня вам удастся успешно завершить то, что вы начали ранее. Следуйте плану и все получится.

Скорпион

Если не уверены, что сможете выслушать волну критики в свой адрес, лучше сегодня не начинать спор первыми. Скорее всего, аргументы вашего оппонента будут более убедительными.





Стрелец

Вам предстоит много работать. Возможно, даже очень много. Зато вскоре вы сможете позволить себе то, о чем давно мечтали.





Козерог

Сегодня все, о чем вы будете думать, - это отдых, веселье и предстоящие выходные. Но не забывайте, сегодня еще нужно хорошенько поработать, чтобы потом не пришлось решать рабочие вопросы вне планово.





Водолей

Вы наконец-то сможете решить очень важную задачу, с которой не могли справиться долгое время. Вы будете собой гордиться.





Рыбы

Жара может выбить вас из колеи. Чувствовать вы будете себя, мягко говоря, не очень. Поэтому за слишком ответственную работу не беритесь.





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