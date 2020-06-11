Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 июня: кому можно смело тратить деньги

Совет на 11 июня для всех знаков зодиака: деньги любят, когда меньше говорят и больше делают.





Овен

Сегодня вы будете работать точно и слажено, словно хороший часовой механизм. Любая задача будет вам под силу.





Телец

В последнее время в личной жизни вы все пытаетесь контролировать и просчитывать наперед. Сегодня попробуйте пустить все на самотек. Результат вас приятно удивит.





Близнецы

Звезды будут на вашей стороне и укажут вам верный путь. Главное - не слушайте советов со стороны. Ваше мнение сейчас самое верное.





Рак

Постарайтесь ни с кем сегодня не обсуждать свои проблемы. Злые языки и сплетники не дремлют и вскоре вас могут ударить в самое больное место.





Лев

Сегодня вы вполне можете себе позволить себя расхваливать. О ваших достоинствах узнают нужные люди и могут предложить вам нечто интересное.





Дева

В первой половине дня на вас может неожиданно свалиться работа, на которую вы не рассчитывали. Если возьмете под контроль свои эмоции, быстро со всем справитесь.





Весы

День посвятите обыденным делам. А вот вечером можете позволить себе немного расслабиться в компании друзей.





Скорпион

Сегодня вам не стоит принимать важные решения. Высока вероятность сделать ошибку.





Стрелец

Не стоит сегодня экономить деньги. Все, что сегодня потратите, вскоре обязательно к вам вернется. Правда, только в случае, если не будете лениться.





Козерог

Если кто-то попытается спровоцировать вас на конфликт, просто постарайтесь сохранить спокойствие и холодный разум. Сегодня - это ваше главное оружие в любых спорах.

Водолей

Вам гарантирован приятный вечер в компании близких людей. Поэтому не отказывайтесь от любых предложений, даже если они покажутся вам довольно экзотическими.





Рыбы

Перечеркнуть все ваши планы может любая мелочь. Если начнете паниковать, только усугубите ситуацию.





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