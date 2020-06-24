Главные правила успешных деловых переговоров

Переговоры - это важная часть любой деловой деятельности. Поиск партнеров или клиентов, наведение мостов с конкурентами - все это требует не только подвешенного языка, но и целой стратегии, которая поможет расположить к себе визави и убедит его согласится с твоими доводами. Мы с радостью расскажем тебе несколько хитростей, которые помогут успешно провести переговоры.

Уверенность в себе

Тот кто не уверен в своих силах не сможет достигнуть успеха. Но имей в виду, что наглеть тоже не стоит. Лучше постарайся изучить своего опонента, его намерения и потребности. Это поможет подготовить ответы на его возражения и вопросы. Умей быть настоятельным, но также имей пути к отступлению.

Не бойся пойти против правил

В любой системе непременно существуют правила ее существования. Но не бойся вынести на рассмотрение что-то новое, если тебя вдруг осенило. Только будь готов доказывать, что идея принесет результат.

Не забывай об общении

Используй шанс пообщаться с потенциальным партнером перед главными переговорами. Это поможет понять, что он за человек и как лучше с ним общаться.

Не злоупотребляй лишней болтовней

Иногда неловкое молчание принесет больше пользы переговорам, чем болтовня. Всегда помни: краткость - сестра таланта.

Уверены, ты привык достигать своих целей и прислушаешься к нашим советам. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно принимать финансовые решения.

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