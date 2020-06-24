kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 24.06.2020

BTC/USD

9282.30

ETH/USD

233.30

LTC/USD

42.78

НБУ 24.06.2020

USD/UAH

26.81

EUR/UAH

30.22

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Досуг психология Главные правила успешных деловых переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Главные правила успешных деловых переговоров

Знание этих принципов поможет не только договорится с клиентом, но и перетянуть на свою сторону конкурентов

сегодня, 17:30
Автор:

Зинченко Павел
Главные правила успешных деловых переговоров

Переговоры - это важная часть любой деловой деятельности. Поиск партнеров или клиентов, наведение мостов с конкурентами - все это требует не только подвешенного языка, но и целой стратегии, которая поможет расположить к себе визави и убедит его согласится с твоими доводами. Мы с радостью расскажем тебе несколько хитростей, которые помогут успешно провести переговоры.

Уверенность в себе

Тот кто не уверен в своих силах не сможет достигнуть успеха. Но имей в виду, что наглеть тоже не стоит. Лучше постарайся изучить своего опонента, его намерения и потребности. Это поможет подготовить ответы на его возражения и вопросы. Умей быть настоятельным, но также имей пути к отступлению.

Не бойся пойти против правил

В любой системе непременно существуют правила ее существования. Но не бойся вынести на рассмотрение что-то новое, если тебя вдруг осенило. Только будь готов доказывать, что идея принесет результат.

Не забывай об общении

Используй шанс пообщаться с потенциальным партнером перед главными переговорами. Это поможет понять, что он за человек и как лучше с ним общаться.

Не злоупотребляй лишней болтовней

Иногда неловкое молчание принесет больше пользы переговорам, чем болтовня. Всегда помни: краткость - сестра таланта.

Уверены, ты привык достигать своих целей и прислушаешься к нашим советам. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно принимать финансовые решения.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/756255-delovye-peregovory-top-5-neprostitel-nyh-oshibok
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!