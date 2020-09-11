Астрологи назвали самые завистливые знаки зодиака

Завистливость человека далеко не всегда зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Но иногда этой отрицательной чертой характера одаряют звезды. Сам человек и рад от нее избавиться, но завистливость оказывается сильнее. Чаще всего страдают из-за нее Тельцы, утверждают астрологи. Об этом пишут "Подробности".

Зависть. Фото: media.elitsy.ru

Тельцам действительно не повезло. Зависть чаще всего - это не приобретенная черта характера. Она дана им от рождения, и справиться с ней крайне сложно. Представители этого знака страдают от того, что часто считают себя недооцененными. Когда у других, что-то получается лучше, у Тельцов ухудшается настроение. Они пытаются скрыть это всеми силами. Но чаще всего справиться с этой задачей не могут.

Стоит отметить, что далеко не всегда их зависть черная. Тельцы не желают никому зла. Они лишь хотят получать больше и считают, что награда, которая досталась другим, по праву принадлежит только им.



Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, какие знаки зодиака самые страстные. Огненным характером звезды одарили пять знаков зодиака.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!