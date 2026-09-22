Запомните это на случай беды: 15 правил, которые однажды могут спасти вам жизнь

В чрезвычайной ситуации легко растеряться, даже если обычно человек сохраняет спокойствие. Базовые знания могут помочь выиграть время до приезда специалистов, но не заменяют профессиональную помощь. Если ситуация угрожает жизни или здоровью, обеспечьте собственную безопасность и звоните по номеру 112.

В экстренной ситуации важно знать правила, которые могут спасти жизнь. Фото: Mohamed_hassan / Pixabay

Если человек не дышит. Проверьте дыхание и, если его нет или оно ненормальное, начинайте сердечно-лёгочную реанимацию и вызывайте экстренную помощь.

При сильном кровотечении. Плотно прижмите рану и продолжайте оказывать давление до остановки кровотечения или прибытия медиков.

Если человек без сознания, но дышит. При отсутствии подозрения на травму позвоночника его можно уложить в устойчивое боковое положение, чтобы поддерживать проходимость дыхательных путей.

При пожаре. Покидая помещение, по возможности закрывайте двери за собой. Это может замедлить распространение огня и дыма.

При запахе газа. Не включайте и не выключайте электроприборы и не создавайте искр. Покиньте помещение и вызывайте экстренные службы из безопасного места.

При тепловом ударе. Человека нужно как можно быстрее переместить в прохладное место и начать охлаждение. При тяжёлом состоянии необходима экстренная медицинская помощь.

Если провалились под лёд. Старайтесь выбраться в ту сторону, откуда пришли, если этот участок льда выдерживал ваш вес. После выхода отползите подальше от пролома.

Если машина оказалась в воде. Не ждите, пока салон полностью заполнится. Отстегните ремень, постарайтесь открыть окно и выбирайтесь наружу как можно быстрее.

При укусе ядовитой змеи. Сохраняйте спокойствие, ограничьте движения укушенной конечности и как можно скорее обратитесь за медицинской помощью.

При неизвестном отравлении. Не вызывайте рвоту самостоятельно. Обратитесь за экстренной помощью и сообщите, какое вещество могло попасть в организм, если это известно.

При подозрении на угарный газ. Немедленно выйдите на свежий воздух и вызывайте помощь уже снаружи. Не возвращайтесь в опасное помещение.

Во время грозы. Не прячьтесь под одиноко стоящим деревом. Постарайтесь найти безопасное укрытие в здании или автомобиле.

Если глубоко впился рыболовный крючок. Не пытайтесь резко выдернуть его. Закройте повреждённое место и обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в отбойное течение. Не плывите прямо к берегу против течения. Двигайтесь параллельно берегу, пока не выйдете из потока, затем направляйтесь к суше.

Если из розетки пошёл запах гари, не прикасайтесь к неисправной розетке или вилке. Если это можно сделать безопасно, отключите электричество на щитке и вызовите специалиста.

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