Вы всю жизнь неправильно ели суши: японцы объяснили правило, о котором знают не все

Любите суши с жирным тунцом и обычно заказываете их первыми? В Японии такой выбор может противоречить традиционному подходу к дегустации этого блюда. Знатоки японской кухни советуют соблюдать определенную последовательность, чтобы в полной мере ощутить вкус разных видов рыбы.

Японские суши и роллы - традиции выбора блюд. Фото: Pixabay / Mayorga-Photo

Почему стоит начинать с белой рыбы

Согласно традиционному подходу, сначала лучше пробовать суши с нежной белой рыбой, например камбалой или морским лещом. Их деликатный вкус легче распознать до того, как рецепторы привыкнут к более насыщенным и жирным продуктам. После этого можно переходить к более выразительным сортам, в частности к жирному тунцу.

Подобной последовательности часто придерживаются повара, которые готовят омакасе — сеты, в которых выбор блюд доверяют шеф-повару. Переход от легких вкусов к насыщенным помогает лучше почувствовать различия между видами суши.

Когда заказ суши стал поводом для спора

Тема вызвала обсуждение в Японии после истории 30-летнего офисного работника, который ужинал с президентом новой компании. Когда мужчина заказал жирного тунца в начале трапезы, руководитель упрекнул его в незнании этикета. Он настаивал, что начинать нужно с белой рыбы. Работник объяснил, что не очень ее любит, но это не убедило начальника.

Обязательно ли соблюдать это правило

На самом деле такая последовательность является рекомендацией, а не строгим требованием. В повседневной жизни японцы тоже могут выбирать суши по своему вкусу, особенно в заведениях с конвейерной подачей блюд. Однако в ресторане, где повар готовит непосредственно перед гостем, заказ сначала нежной, а затем более жирной рыбы может продемонстрировать уважение к традициям.

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