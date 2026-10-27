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Об этом жалеют, что не сделали раньше: простые решения, которые улучшают качество жизни

Какие простые решения способны улучшить качество жизни? Пользователи поделились привычками и изменениями, о которых жалеют, что не внедрили их раньше

27 октября 2026, 11:02
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Сергій Кречмаровський

Люди часто откладывают небольшие изменения ради более комфортной жизни. Пользователи Reddit рассказали BuzzFeed, о каких решениях жалеют, что не приняли их раньше: от бытовых покупок до смены работы и привычек.

Об этом жалеют, что не сделали раньше: простые решения, которые улучшают качество жизни

Спокойствие и душевное равновесие помогают улучшить качество жизни и справляться с повседневным стрессом. Фото: Pixabay / wal_172619

  • Дайте глазам отдохнуть. Один из пользователей, работающий программистом и проводящий много времени перед экраном, рассказал об усталости, головной боли и мигренях. По его словам, помогли перерывы: каждые 30 минут он переводил взгляд на предмет, находящийся в шести метрах. Также он старался держать телефон на разумном расстоянии.

  • Уберите телефон и позаботьтесь о сне. Другой участник обсуждения оставляет телефон в ящике после возвращения ребенка из школы и не достает его до вечера. Люди, которые спят днем, отметили пользу плотных штор. Некоторые также советовали удобные матрас и подушку.

  • Не терпите то, что истощает. Среди важных изменений называли увольнение с токсичной работы и разрыв отношений, которые приносили больше боли, чем радости. Один комментатор признался, что после увольнения вместо страха почувствовал облегчение. В то же время при наличии семьи и финансовых обязательств важно учитывать риски.

  • Позвольте себе пробовать новое. Пользователи перестали бояться ошибок в хобби, начали заниматься музыкой, готовить более сложные блюда или больше двигаться. Другие советовали меньше зависеть от чужого мнения, не стесняться говорить "я не знаю" и внимательнее слушать собеседников.

  • Облегчайте быт и ищите поддержку. Посудомоечная машина, эргономичное кресло, прогулки, сбалансированное питание и волонтерство — другие полезные для качества жизни вещи. Некоторые рассказали, что удаление соцсетей помогло им меньше сравнивать себя с другими. Эти истории не являются универсальными рецептами, но напоминают: изменения могут начаться с простого шага.

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Источник: https://www.buzzfeed.com/lizmrichardson/things-that-improve-quality-of-life
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