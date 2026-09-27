Не оставайтесь без газа: сколько хранятся баллончики с бутаном и как их правильно запасать

Запас газа может пригодиться при длительных отключениях электроэнергии, когда нужно разогреть пищу и воспользоваться туристической горелкой. Но хранить такие баллончики годами без проверки не стоит: важны не только свойства газа, но и состояние емкости.

Запас бутана лучше периодически осматривать и использовать более старые баллончики раньше новых. Фото: ИИ

У бутана нет привычного срока годности. При правильном хранении газ остается стабильным в герметичной емкости. С течением времени проблемой может стать не сам бутан, а баллончик: металл способен корродировать, а клапаны и уплотнения могут терять герметичность. Поэтому при хранении важно ориентироваться на срок и условия использования, указанные производителем, а также регулярно проверять состояние емкости .

Где хранить запас. ГСЧС не рекомендует хранить емкости с газом в жилых помещениях, подвалах, на балконах и чердаках. Их советуют держать в хорошо проветриваемом техническом помещении или снаружи здания, вдали от солнца и источников высокой температуры.

Проверяйте баллончик перед использованием. Не используйте емкость с повреждениями, следами коррозии или признаками утечки. ГСЧС советует проверять целостность баллона, а места соединений при необходимости можно проверить мыльным раствором: появление пузырей свидетельствует об утечке.

Учитывайте холод. Низкая температура может ухудшить работу горелки: бутан улетучивается хуже, поэтому пламя становится слабее или прибор перестает работать. Это не означает, что газ испортился, но зимой его эффективность может оказаться ниже.

В то же время сама туристическая горелка требует не меньшего внимания. ГСЧС рекомендует использовать её на улице или в хорошо проветриваемом помещении, не оставлять без присмотра и не допускать нагревания баллона. Также важно пользоваться только исправным и сертифицированным оборудованием и следовать инструкции изготовителя.

Поэтому запас бутана лучше периодически осматривать и использовать более старые баллончики раньше новых. Главное – не ориентироваться только на возраст емкости: перед использованием гораздо важнее убедиться, что баллончик цел и не имеет признаков утечки.

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