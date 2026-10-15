Минус 7,5 кг благодаря уксусу: ученые назвали условие, при котором популярное средство может сработать

Яблочный уксус, часто называют доступным домашним средством для похудения, получил новое научное подтверждение потенциальной эффективности. Как сообщает издание Egeszsegkalauz, метаанализ клинических исследований показал, что регулярное употребление уксуса связано с понижением массы тела, индекса массы тела и окружности талии.

Яблочный уксус. Фото: из открытых источников

В то же время, результаты не означают, что каждый желающий сможет избавиться от 7,5 кг с помощью этого продукта. Значительное снижение веса наблюдалось при определенных условиях, в частности при ежедневном употреблении 30 мл яблочного уксуса. Эффект может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, питания и образа жизни.

Потенциальное воздействие уксуса связывают с уксусной кислотой. Она может замедлять опорожнение желудка и способствовать более длительному ощущению сытости. Благодаря этому человеку возможно легче контролировать аппетит и количество потребленной пищи.

Однако диетологи предостерегают от восприятия яблочного уксуса как самостоятельного способа борьбы с лишним весом. Он не заменяет сбалансированное питание, физическую активность и другие привычки, необходимые для длительного контроля массы тела.

Отдельное внимание следует уделить безопасности. Неразбавленный уксус может раздражать слизистые пищевода и желудка, а также повреждать зубную эмаль. У некоторых людей он провоцирует изжогу, тошноту и другой дискомфорт.

Кроме того, уксус может взаимодействовать с отдельными лекарственными препаратами, в частности влияющими на уровень глюкозы в крови или концентрацию калия. Поэтому перед регулярным употреблением в больших количествах следует проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Следовательно, популярный продукт может быть только вспомогательным элементом в контроле веса, а не гарантированным

Также издание "Комментарии" сообщало – эти продукты спасут здоровье глаз: что следует добавить в рацион.



