Минус 7,5 кг благодаря уксусу: ученые назвали условие, при котором популярное средство может сработать

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Кравцев Сергей
Яблочный уксус, часто называют доступным домашним средством для похудения, получил новое научное подтверждение потенциальной эффективности. Как сообщает издание Egeszsegkalauz, метаанализ клинических исследований показал, что регулярное употребление уксуса связано с понижением массы тела, индекса массы тела и окружности талии.
Яблочный уксус. Фото: из открытых источников
В то же время, результаты не означают, что каждый желающий сможет избавиться от 7,5 кг с помощью этого продукта. Значительное снижение веса наблюдалось при определенных условиях, в частности при ежедневном употреблении 30 мл яблочного уксуса. Эффект может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, питания и образа жизни.
Потенциальное воздействие уксуса связывают с уксусной кислотой. Она может замедлять опорожнение желудка и способствовать более длительному ощущению сытости. Благодаря этому человеку возможно легче контролировать аппетит и количество потребленной пищи.
Однако диетологи предостерегают от восприятия яблочного уксуса как самостоятельного способа борьбы с лишним весом. Он не заменяет сбалансированное питание, физическую активность и другие привычки, необходимые для длительного контроля массы тела.
Отдельное внимание следует уделить безопасности. Неразбавленный уксус может раздражать слизистые пищевода и желудка, а также повреждать зубную эмаль. У некоторых людей он провоцирует изжогу, тошноту и другой дискомфорт.
Кроме того, уксус может взаимодействовать с отдельными лекарственными препаратами, в частности влияющими на уровень глюкозы в крови или концентрацию калия. Поэтому перед регулярным употреблением в больших количествах следует проконсультироваться с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.
Следовательно, популярный продукт может быть только вспомогательным элементом в контроле веса, а не гарантированным
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