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Пять композиций, которые помогут быстрее уснуть

Музыка помогает быстрее погрузиться в сон, но все зависит от жанра

сегодня, 21:00
Автор:

Светлана Шкурупий
Пять композиций, которые помогут быстрее уснуть

piqsels.com

Музыка волшебным образом действует на эмоциональное состояние человека. Она помогает смеяться, плакать, танцевать, справляться со стрессом и быстрее погружаться в сон. Ученые назвали несколько композиций, которые помогут приблизить засыпание. 

Marconi Union “Weightless”

Эта песня была названа учеными самой расслабляющей композицией, способной снижать уровень стресса, и эффективным средством против бессонницы. Трек создавался совместно с учеными из Британской академии звуковой терапии.


Клод Дебюсси “Clair de Lune”

Композитор Клод Дебюсси сочинил огромное количество прекрасных произведений, но символом его творчества неизменно является сочинение для фортепиано "Лунный свет". 


Вольфганг Амадей Моцарт "Canzonetta Sullaria"

Это дуэттино (короткий дуэт) из оперы Моцарта "Свадьба Фигаро" на либретто Лоренцо да Понте. Композиция помогает снять стресс и настроиться на долгожданный отдых.


Фредерик Шопен “Nocturne in E Flat Major Op. 9 No. 2”

Фредерик Шопен - непревзойденный гений фортепианной музыки. Трудно назвать более грациозного и поэтичного композитора, музыка которого, в то же время, поражала бы столь необычайной силой и энергией.


Саймон и Гарфанкель “The Boxer”

Это одна из тех песен, которые можно слушать снова и снова, каждый раз находя в паутине звуков детали, незамеченные прежде. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие песни делают человека счастливее. 


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Источник: https://e-w-e.ru/5-pesen-kotorye-pomogayut-usnut-mnenie-issledovatelej/
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