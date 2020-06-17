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Главная Новости Досуг музыка «I Want You»: MARUV представила новый «горячий» клип
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«I Want You»: MARUV представила новый «горячий» клип

MARUV удивляет откровенными танцами и нарядами

сегодня, 18:40
Автор:

Светлана Шкурупий
«I Want You»: MARUV представила новый «горячий» клип

MARUV и Boosin, instagram.com/maruvofficial

Эпатажная украинская певица MARUV представила свою новую видеоработу, которую записала вместе с музыкантом и саундпродюсером Boosin. Трек "I Want You" опубликован на официальном YouTube-канале артистки и собрал уже более 60 тысяч просмотров.

Певица любит удивлять яркими и неординарными образами, дерзкими танцами и зажигательными треками. Новый клип не стал исключением. Вместе с Boosin они записали песню еще полтора года назад, но ее премьера состоялась сегодня. 

MARUV подчеркнула, что этот трек подходит для летнего настроения, поэтому настало его время. В клипе артистка появилась в откровенных черных нарядах, которые подчеркивали ее грудь и стройные ноги. А музыкант Boosin был в образе полицейского, в черной рубашке с пайетками, фуражке и темных очках.

Известно, что артистка сотрудничает с саундпродюсером еще с 2017 года. Вместе они выпустили песню "Drunk Groove", которая лидировала на хит-парадах.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что эпатажная певица MARUV показала редкий снимок со своим мужем Александром.


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