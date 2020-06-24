Задача выжить: как продержаться неделю до зарплаты

Многие из нас попадали в ситуации, когда из-за кризиса в стране или проблем внутри компании происходила задержка зарплаты. Иногда это ставит человека на грань выживания и ему приходится придумывать способы экономить свои скудные запасы. Сегодня мы расскажем тебе, что следует делать, если перед тобой возникла неоходимость подождать зарплаты еще неделю.

Определи бюджет

Даже если деньги почти закончились, их может оказаться больше, чем кажется на первый взгляд. Обследуй места, на которые обычно выкладываешь содержимое карманов, поищи на дне сумки или рюкзака. Словом, поразмысли, куда ты невзначай мог задевать деньги. Ведь теперь 300 гривен могут оказаться серьезной суммой, которая обеспечит едой и проездом на целую неделю.

Проверь съестные запасы

Редко случаются ситуации, когда слова "пустой холодильник" отображают реальное положение вещей. Обычно найдутся несколько яиц, маленький кусочек колбасы, пол-лимона, банка тушонки и горошка или чего-нибудь еще вкусненького. Если умело распорядиться этими ресурсами, то вполне можно нормально продержаться неделю при минимальных дополнительных расходах.

Переключись на продукты подешевле



Если ты привык покупать мясо только у опытных фермеров, а пить молоко коровы, которая пасется на альпийских лугах, то прийдется отказаться от этой привычки на какое-то время. За пределами люкс-сегмента существует множество продуктов хорошего качества. Даже тем, кто обычно не шикует, есть смысл присмотреться к еще более доступным продуктам. И не забывай обращать внимание на акции и скидки.

Эти маленькие хитрости помогут тебе дожить до зарплаты. Самое страшное - ты потеряешь пару килограмм, что тоже не всегда плохо. Также издание "Комментарии" расскажет, как экономить на продуктах.

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