Сделать до обеда: первоочередные действия успешных людей

Каждый мужчина, который хочет стать успешным, должен приложить немало усилий. Работать много, отдыхать мало, всегда держать руку на пульсе любых дел, координировать действия подчиненных, следить за действиями конкурентов и много чего другого. В этом водовороте очень легко потерять контроль, выбиться из сил. Поэтому необходимо осуществлять ряд простых действий, которые помогут не сойти с рельс и всегда держать ситуацию под контролем. Сегодня мы расскажем тебе, что нужно сделать в первую очередь, чтобы твой день был продуктивным.

План действий

Составь список планируемых дел, чтобы лучше организовать свою работу. Лучше всего сделать это вечером, чтобы утром не тратить время. Известный американский бизнес-консультант Эндрю Дженсен отмечает, что планирование с вечера на утро способствует крепкому сну.

Остановка будильника



От фразы "Еще десять минут и встаю!" надо отказаться. Таким образом ты воруешь время у самого себя. Вставать нужно по первому звонку. Сначала это будет очень тяжело, но со временем ты привыкнешь и извлечешь из этого много выгод.

Утренний ритуал



Утро должно начинаться с чего-то приятного. Например, чтение свежей прессы за чашкой кофе, просмотр интересных роликов в интернете или даже утренняя молитва, если ты верующий. Главное здесь - провести время с самим собой.

Сверка задач



Сверяй поставленные задачи со своим руководством и подчиненными. Лучше переспросить, чем потом переделывать и гневить своего шефа. Кроме того, от качества работы каждого сотрудника зависит общий результат. Надо ставить приоритеты и не скрывать достигнутых тобой успехов. Пусть это станет стимулом и примером для других.

Эти привычки существенно поднимут твою продуктивность и помогут значительно быстрее достигнуть поставленных задач. Также издание "Комментарии" расскажет о главных правилах успешных деловых переговоров.

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