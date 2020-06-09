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Принимаем финансовые решения правильно: несколько полезных советов

Во время принятия важных финансовых решений нужно включить критическое мышление

сегодня, 17:00
Автор:

Зинченко Павел
Принимаем финансовые решения правильно: несколько полезных советов

Если ты принялся размышлять над принятием серьезного финансового решения, которое может улучшить твое положение и даже даст возможность разбогатеть, то нужно взвесить все "за" и "проти". При этом мыслить ты должен критически, ведь любые вопросы финансового характера таят в себе множество рисков,  которые в любой момент могут подвести тебя под монастырь. Именно поэтому мы позволим себе дать тебе несколько полезных советов.

Сформулируй вопросы

Четко определись, чего ты добиваешься. Например, увеличить сумму сбережения или стать инвестором. Это позволит тебе более критически относиться ко всем предложениям и принимать правильные решения.

Применяй информацию

Ко всему относись критически. Например, к ситуации, когда тебе приходит сообщение о выиграше, но при этом просят какой-то взнос за то, чтобы он стал твоим. Если решил в это ввязаться, то проверь всеми доступными методами надежность отправителя.

Подумай о последствиях

Например, ты решил положить деньги в банк под очень выгодные проценты. Все вроде проходит хорошо. Тем не менее, учитывай риски. В первую очередь - надежность именно этого банка. Не рискуешь ли ты потерять все, ганяясь за высокими процентами.

Узнай иные точки зрения

Посоветуйся с кем-то более опытным. Например, в чатах можешь поинтересоваться об актуальных инвестиционных предложениях тех, кто уже вкладывал, или надежно ли то или иное предложение. Широкий круг мнений поможет рассмотреть альтернативы, оценить свой выбор и принять взвешенное решение.

Любое финансовое решение должно быть принято после серьезных раздумий и советов с опытными и надежными людьми. Только тогда они будут иметь успех. Также издание "Комментарии" расскажет, как обучить сына обращению с финансами.


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Источник: https://mport.ua/lajfstajl/psycho/1857226-5-shagov-kotorye-pomogut-uvelichit-kolichestvo-uspeshnykh-finansovykh-reshenij
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