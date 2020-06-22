Первая помощь: как действовать при тепловом или солнечном ударе

Тепловой или солнечный удар может хватить каждого, особенно сейчас, когда летняя жара стала обычным явлением. Именно поэтому крайне важно быть готовым к такой ситуации и уметь предоставить своевременную помощь. Сегодня мы расскажем тебе, что нужно делать.

Для начала пострадавшего нужно перевести или перенести в затененное место или прохладное помещение, где достаточно кислорода и нормальный уровень влажности. Пострадавшего следует положить. Также необходимо подложить что-то под шею и щиколотки, чтобы голова и ноги были приподнятыми.

С пострадавшего необходимо снять верхнюю одежду, а затем напоить его большим количеством воды, желательно минеральной. Также не лишним будет смочить лицо пострадавшего холодной водой или приложить к его лбу или шее холодную, влажную тряпочку. Кроме того, можно намочить холодной водой любую ткань и похлопать по груди, можно обливать все тело водой не теплее 20°С, либо обернуть мокрой простыней.

Не забывай обмахивать пострадавшего. Если пострадавшего вырвало, его голову нужно повернуть в сторону, чтобы освободить рот и горло от рвотных мас. При замутненном сознании, при расстройстве дыхания дайте больному понюхать нашатырный спирт.

Когда ситуация тяжелая, человек упал в обморок или перестал дышать, нельзя просто ждать медиков. Делай искусственное дыхание пострадавшему и массаж сердца, пока дыхание и сердечная деятельность не возобновятся. Если не умеешь делать искусственное дыхание или массаж сердца, то следует немедленно научиться. Кому-то это может спасти жизнь.

Надеемся, тебе не прийдется использовать эти советы на практике. Но быть готовым помочь все-таки нужно. Также издание "Комментарии" расскажет, как правильно пить в жару.

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