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Пять причин не сильно увлекаться горячим душем

Почему следует отдавать предпочтение контрастному душу

сегодня, 13:19
Автор:

Павел Зинченко
Пять причин не сильно увлекаться горячим душем

Многие из нас любят начинать утро с теплого душа. Кроме того, люди которые активно занимаются спортом, также постоянно становятся под приятные горячие струи воды. Разумеется, регулярно принимать душ, это и приятно и полезно для организма. Но сегодня мы, с помощью портала mport, расскажем тебе, почему не следует сильно увлекаться именно горячим душем.

Растворение натурального жира

Существуют некоторые натуральный жиры, которые вырабатываются кожей человека. Они защищают организм от бактерий и вирусов. Горячая вода может уничтожить этот барьер.

Кожные заболевания

Слишком частое мытье горячей воды может привести к появлению заболеваний кожи. Например, экземы и дерматита.

Воспалительные процессы

Сильный нагрев кожи может привести к воспалительным процессам. Кожа начинает шелушиться и сильно зудеть. Иногда даже появляются покрасневшие участки.

Появление опухлостей и отеков

Клетки кожи, выделяя гистамин, пытаются уберечь организм от укусов комаров, других насекомых и любых деформаций кожи. По воздействием горячей воды гистамин также выделяется. 

Нагрузка на сердце

Страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний вообще должны с опаской относиться к горячему душу. Тело любыми способами пытается вывести тепло, в том числе и путем расширения сосудов. Частые нагрузки  снижают эластичность сосудистой ткани, а это чревато инфарктом.

Никто не требует, чтобы ты отказался от горячего душа полностью. Но, возможно, таки есть смысл перейти хотя бы к контрастному. Также издание "Комментарии" расскажет, почему стоит принимать контрастный душ по утрам.


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