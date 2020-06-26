Обыкновенные вещи, которые будут незаменимы в экстремальной ситуации. Часть 2

Каждый из нас может оказаться в экстремальной ситуации. И очень часто при этом у нас нет никаких средств, чтобы достойно пережить эти проишествия. Не стоит отчаиваться. Скорее всего вещи, которые могут помочь тебе, уже имеются в твоем арсенале. Необходимо лишь уметь их использовать. Именно этому мы тебя сейчас и научим.



Фольга

Воспользуйся фольгой, если остался на природе без посуды. Она не только заменит тарелки, но даже сможет выдержать высоку температуру. Главное не путай пищевую фольгу из алюминия и целлофан из-под шоколада.

Спички

Спички могут промокнуть. Этого можно избежать, если хранить их внутри фонарика. Также в отсеке для батареек стоит спрятать немного бумаги. Тогда ты легко сможешь развести костер даже после ливня

Снег и лед

Их не стоит использовать для утоления жажды. Во-первых, их никак не хватит для удовлетворения запросов здорового организма. Во-вторых, употреблять воду в таком виде вредно. Но если в морозильнике больше ничего нет, то их можно растопить во рту. Тогда станет легче.

На случай бури

В случае бури закрывай все окна и двери. Иначе стихия может что-то вынести из твоей квартиры или ударить кого-то дверью.

Презерватив

С его помощью можно сохранить сухим оружие во время речных переправ, если ты военный или охотник. В этот список также стоит включить мобильный, деньги, спички, документы. Также контрацептив можно наполнить несколькими литрами воды.

Как видишь, много чего можно использовать с пользой даже в самых экстремальных ситуациях. Если ты хочешь вспомнить, что еще может помочь тебе в трудную минуту, издание "Комментарии" советует ознакомиться с первой частью статьи

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