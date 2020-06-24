Обыкновенные вещи, которые будут незаменимы в экстремальной ситуации. Часть 1

Каждый из нас может попасть в экстремальную ситуацию. И очень часто при этом у нас не никаких средств, чтобы пережить эти испытания. Не стоит впадать в панику. Скорее всего вещи, которые могут помочь тебе, уже находятся в твоем арсенале. Необходимо лишь уметь ими воспользоваться. Именно этому мы тебя сейчас и научим.

Стальная вата

Стальная вата чаще всего используется для шлифовки поверхности. Она является компонентом губок для мытья посуды. Прикоснись к ней батарейкой на 9 вольт. Сможешь вызвать искру.

Компас

Чтобы определить стороны света, можно использовать механические и кварцевые часы. Их нужно повернуть, чтобы часовая стрелка указывала на солнце, а угол между ней и 12 часами был разделен пополам. Условная линия-разделитель будет указывать на юг. До полудня Юг будет с правой стороны от солнца, а после полудня - с левой. Обрати внимание, что этот трюк работает с шести утра до шести вечера.

Тампон

Женские тампоны больше всего подойдут для остановки крови. Они стерильные и впитывают влагу. Остановка крови - это самое мужское применение данных женских аксессуаров.

Авто и снежная буря

Каждый час на 10 минут заводи авто, если застрял в снежной буре. Так аккумулятор не разрядится окончательно, и двигатель не остынет. Если стоишь в темноте, то не забывай включать фары, чтобы тебя было легче найти.

Женские колготки

Еще один женский аксессуар, который поможет выжить в трудную минуту. Колготки пригодятся в роли жгута, веревки, фильтра от пыли и всего, что взбредет тебе в голову.

Уверены, про возможности некоторых из этих вещей ты даже не догадывался. Во второй части статьи мы раскроем тебе еще несколько хитростей. А поки издание "Комментарии" расскажет, как помочь организму перенести жаркую погоду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!