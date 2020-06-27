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Не выбрасывайте: три способа использования черствого хлеба

Из черствого хлеба можно приготовить различные закуски

сегодня, 16:25
Автор:

Светлана Шкурупий
Не выбрасывайте: три способа использования черствого хлеба

У хлеба есть один недостаток - маленький срок годности. Но, если у вас осталось много запасов этого продукта, не спешите их вікидівать. На самом деле, такой хлеб можно использовать с пользой, ведь он может стать главным ингредиентом многих закусок. 

Панировочные сухари

Из кусочков старого батона сделайте панировочные сухари, которые потом можно будет применить для жарки мяса. Для этого, мелко раскрошите кусочки хлеба, а потом отправьте их в духовку на 10 минут. После этого, измельчите их в блендере и храните в специальном контейнере.

Тосты и горячие бутерброды

Приготовьте из зачерствевшего хлеба вкусные горячие бутерброды. Используйте все, что есть в холодильнике: колбасу, сыр, овощи, зелень. Отправьте их в духовку или микроволновку и наслаждайтесь аппетитной закуской. Также старые кусочки хлеба можно использовать для тостов. Достаточно просто подогреть их на сковородке без масла или же воспользоваться тостером. 

Сухарики

Самый простой вариант использования черствого хлеба – сделать сухарики. Если у вас остался белый хлеб, нарежьте его брусочками и посушите в духовке до золотистого цвета. Если у вас остались кусочки ржаного или темного белого хлеба, то нарезав его, посыпьте мелкой солью и поставьте в духовку. Такие соленые сухарики можно есть вместо снеков, подавать к супам и борщам или добавлять в салаты. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как правильно хранить хлеб, чтобы он дольше оставался свежим.


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Источник: https://food.inmyroom.ru/posts/24571-kak-ispolzovat-zacherstvevshiy-khleb-7-variantov
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