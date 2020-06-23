Как вывести пятна от пота с одежды: эффективные лайфхаки

Пятна от пота появляются на одежде, как правило, в жаркое время года и доставляют немало огорчений. Но не спешите расстраиваться. Есть несколько лайфхаков, которые быстро и эффективно вернут любимых вещам первозданный вид. Что для этого требуется?

Водка

Чтобы очистить темные и разноцветные вещи, возьмите водку либо спирт и разведите его с водой. Пропорция должна быть 1:1. Далее нанесите раствор на ватный диск и протрите пятно на ткани. Если результата сразу вы не увидели, оставьте вещь, чтобы она пропиталась, на 30-50 минут.

Аммиак

Это эффективное средство, способное вывести даже самые стойкие пятна пота. Сделать раствор из аммиака проще простого. Вам понадобятся жидкость и теплая вода. Смешайте все в пропорции 1:1. Затем вотрите ее в ткань хозяйственной губкой. Выждите 3-5 минут, а затем прополощите вашу любимую вещь в стиральной машинке.

Лимонный сок

Этот способ поможет вывести только свежие пятна. Со старыми он, к сожалению, не работает. Выдавите на каждое пятно сок половины лимона. Пятна должны быть полностью покрыты соком. Оставьте на 2–10 минут в зависимости от степени загрязнения. Затем прополощите одежду в прохладной воде.

Хозяйственное мыло

Такое мыло способно эффективно справиться с загрязненностью различного типа сложности. Для начала натрите кусок мыла на крупной терке. Затем растворите получившуюся стружку в тазике с теплой водой. Вытрите пятна при помощи мыла, замочите вещь и оставьте ее откисать на пару часов.

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