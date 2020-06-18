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Как правильно пить в жару: несколько важных правил

Просто залить в себя побольше жидкости недостаточно

сегодня, 11:36
Автор:

Зинченко Павел
Как правильно пить в жару: несколько важных правил

Летняя жара окончательно вступила в свои законные права. В условиях повышенной температуры воздуха, потребление воды стало еще более важным.  Но просто бездумно заливаться водой нельзя. На самом деле - это целая наука. Сегодня мы расскажем тебе о том, как правильно пить воду в условиях жаркого лета.

Нельзя пить залпом

Если все будет происходить слишком быстро, организм просто не успеет усвоить нужное количество воды. В результате ты получишь не восстановление водного баланса, а обезвоживание. Пить следует каждые 15 минут по три-четыре глотка. 

Не стоит пить только холодную жидкость

Чтобы процесс пищеварения и усвоения полезных веществ проходил нормально, температура воды или иной жидкости должна равняться температуре тела. 

Не ограничивайся только водой

Стереотип о том, что пить нужно исключительно простую воду очень распространен, но на самом деле,  ее нужно разбавлять и другими жидкостями. Дело в том, что простая вода, зачастую, не содержит необходимых солей, минералов и полезных веществ.  В жару идеально подойдут суп из овощей, соки, кисломолочные продукты, сочные фрукты и ягоды.  Также стоит пить немного минеральной воды.

Придерживайся этих правил и тогда слово "жажда" будет незнакомо тебе. Также издание "Комментарии" расскажет, как поскорее избавиться от боли.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1015276-zhazhda-zhizni-kak-pit-vodu-v-zharu
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