Как правильно хранить хлеб: пять секретов свежести

Самым главным продуктом на каждом столе является хлеб. Но не все знают, как его правильно хранить, чтобы он сохранял свою свежесть и не терял вкусовые качества. Что же важно учитывать?

Самый главный недостаток хлеба - ограниченный срок годности. Из-за этого часто приходится выкидывать целые батоны, что весьма не экономно. Но продлить его свежесть возможно, для этого достаточно придерживаться нескольких правил:

Правило №1: Желательно хранить хлеб в деревянной хлебнице, но если у вас ее нет, тогда для этих целей подойдет пластиковый контейнер или герметичный бокс. Только не используйте пластиковые пакеты;

Правило №2: Продлить свежесть хлеба можно с помощью дольки яблока или кусочка сахара. Просто положите их в место хранения основного продукта;

Правило №3: Свежесть целого батона можно сохранить, отрезая первый кусок не с конца, а с середины. Для этого разрезанные пополам части батона во время хранения плотно прижимайте в месте среза, это защитит продукт с обеих сторон;

Правило№4: Белый хлеб нужно хранить отдельно от черного хлеба. Таким образом, и тот, и другой дольше останутся свежими, а запахи не перемешаются;

Правило №5: Самое главное - не следует хранить хлеб в холодильнике, так как при температуре в диапазоне от 0° C до 10° C продукт начинает черстветь быстрее, его корка становится тверже, а первозданный вкус изменяется.

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