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Как пожарить мясо и не мыть сковородку: маленька мужская хитрость

Многие холостяки умеют хорошо готовить, но так и не приучили себя к мытью посуды

сегодня, 11:53
Автор:

Павел Зинченко
Как пожарить мясо и не мыть сковородку: маленька мужская хитрость

Как правило, опытные холостяки со временем осваивают тонкое искусство приготовления вкусной и здоровой пищи. На смену пельменям и бутербродам приходят изысканные блюда, а мужчины со временем настолько проникаются процессом приготовления, что отказываются верить, что когда-то они питались на скорую руку каким-нибудь фастфудом. 

Но вот что действительно дается мужчине с трудом, так это необходимость мыть посуду. На этом моменте иногда просто хочется выть. Хорошо, если у тебя есть посудомойка. Но что делать, если ее нет? Не отчаивайся, мы с радостью поделимся с тобой любопытным способом пожарить мясо, чтобы не мыть за собой сковородку.

Здесь все довольно просто. Сперва нужно взять пергамент для запекания и положить его на сковородку. Затем его нужно смазать сливочным маслом. Затем положи сверху мясо, которое ты собрался пожарить. Не волнуйся, пергамент не загорится, так как он легко переносит высокие температуры. А тебе не прийдется отмывать жир от поверхности сковороды. Как видишь, все просто.

Если же сковородка таки запачкалась, а в придачу ко всему еще и пригорела, тогда ознакомься с видеороликом, который поможет ее правильно отмыть:

Также издание "Комментарии" расскажет о пяти крутых лайфхаках, которые спасут любое блюдо.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1110814-kak-pozharit-myaso-chtoby-ne-myt-za-soboj-skovorodku
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