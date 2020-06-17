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Как поскорее избавиться от боли: несколько полезных советов

Эти маленькие хитрости помогут избавиться от боли не прибегая к таблеткам

сегодня, 13:44
Автор:

Зинченко Павел
Как поскорее избавиться от боли: несколько полезных советов

Жизнь боль. Иногда это может быть душевная боль, но зачастую речь идет о ее физических проявлениях в разных частях тела - зубах, пояснице, конечностях, голове и так далее. Боль часто может прийти неожиданно и буквально парализовать любую твою деятельность. Именно поэтому мы решили рассказать тебе, как в максимально короткие сроки избавиться от некоторых видов боли.

Если болит зуб

Даже не обязательно открывать рот, если ты хочешь облегчить зубную боль. Нужно растереть кубик льда на тыльной стороне ладони, зажав его между большим и указательным пальцами. Боль в зубах значительно уменьшится, поскольку стимуляция нервов на этом участке руки блокирует болевые сигналы мозга.

Если ты обжег палец

Лед здесь не подойдет, он может вызвать появление волдырей.  Прижми к пальцу, который ты обжог, чистую подушечку пальца другой руки. Во время прикладывания пальца обожженная кожа вернется к нормальной температуре и может повезет обойтись без волдырей.

Если у тебя затекла рука

Рука начнет функционировать менее чем за минуту, если помотать головой в разные стороны. Неприятные ощущения в руке часто происходят из-за защемления мышц шеи.

Если мучает головная боль

Чтобы избавиться от боли в голове, необходимо расслабиться, выпить воды и сделать несколько глубоких вдохов. Ну и, конечно, поможет точечный массаж. Впрочем, в нем нет никакого смысла, если ты не умеешь правильно его делать, а подходящего специалиста рядом нет.

Надеемся, наши советы помогут тебе быстро привести себя в норму. Желаем тебе как можно реже их использовать. Также издание "Комментарии" расскажет, как мужчинам победить бессонницу.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/fitness/735752-kak-izbavitsya-ot-boli-pomogi-sebe-bez-tabletok
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