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Как носить платок вместо топа: модные лайфхаки

Такой топ будет смотреться необычно и оригинально

сегодня, 11:10
Автор:

Светлана Шкурупий
Как носить платок вместо топа: модные лайфхаки

https://www.instagram.com/camilacoelho/

Модницы со всего мира подхватили новый лайфхак, который помогает превратить обычный платок в стильный и модный топ. Таким способом поделилась с подписчиками фэшн-блогер и звезда Instagram Камилла Коэльо, а позже его стали использовать и другие модные блогеры.

Знаменитость предложила летом использовать обычный платок, но только не для того, чтобы повязать его на шею или на сумку, а надеть его вместо майки, футболки или топа. Она продемонстрировала три варианта, как превратить его в стильную вещь и ее идеи были восприняты подписчиками на "ура".

Итак, в первом лайфхаке она использовала аксессуар – толстую цепь-чокер. Камилла сложила шелковый платок треугольником, концы зацепила за цепочку и завязала. Таким образом, получился необычный летний топ с открытой спиной.

Второй вариант был еще быстрее и проще. Блогерша взяла платок, сложила его треугольником и завязала спереди. Получился модный топ, который вполне может заменить верх от купальника. И в третьем лайфхаке она продемонстрировала, как можно красиво завязать шелковый платок, чтобы он идеально сочетался с джинсами, шортами и юбками.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие вещи будут актуальны в любом сезоне. 


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Источник: https://wfc.tv/ru/stati/o-mode/3-modnyx-sposoba-nosit-selkovyi-platok-vmesto-topa-letom-2020-berem-master-klass-u-kamilly-koelyo
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