Как носить платок вместо топа: модные лайфхаки

https://www.instagram.com/camilacoelho/

Модницы со всего мира подхватили новый лайфхак, который помогает превратить обычный платок в стильный и модный топ. Таким способом поделилась с подписчиками фэшн-блогер и звезда Instagram Камилла Коэльо, а позже его стали использовать и другие модные блогеры.

Знаменитость предложила летом использовать обычный платок, но только не для того, чтобы повязать его на шею или на сумку, а надеть его вместо майки, футболки или топа. Она продемонстрировала три варианта, как превратить его в стильную вещь и ее идеи были восприняты подписчиками на "ура".

Итак, в первом лайфхаке она использовала аксессуар – толстую цепь-чокер. Камилла сложила шелковый платок треугольником, концы зацепила за цепочку и завязала. Таким образом, получился необычный летний топ с открытой спиной.

Второй вариант был еще быстрее и проще. Блогерша взяла платок, сложила его треугольником и завязала спереди. Получился модный топ, который вполне может заменить верх от купальника. И в третьем лайфхаке она продемонстрировала, как можно красиво завязать шелковый платок, чтобы он идеально сочетался с джинсами, шортами и юбками.

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