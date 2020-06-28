Как носить платок вместо топа: модные лайфхаки

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Светлана Шкурупий
https://www.instagram.com/camilacoelho/
Модницы
со всего мира подхватили новый лайфхак, который помогает превратить обычный
платок в стильный и модный топ. Таким способом поделилась с подписчиками
фэшн-блогер и звезда Instagram Камилла Коэльо, а позже его стали использовать и
другие модные блогеры.
Знаменитость
предложила летом использовать обычный платок, но только не для того, чтобы
повязать его на шею или на сумку, а надеть его вместо майки, футболки или топа. Она
продемонстрировала три варианта, как превратить его в стильную вещь и ее идеи
были восприняты подписчиками на "ура".
Итак, в первом лайфхаке она использовала аксессуар – толстую цепь-чокер. Камилла сложила шелковый платок треугольником, концы зацепила за цепочку и завязала. Таким образом, получился необычный летний топ с открытой спиной.
Второй вариант был еще быстрее и проще. Блогерша взяла платок, сложила его треугольником и завязала спереди. Получился модный топ, который вполне может заменить верх от купальника. И в третьем лайфхаке она продемонстрировала, как можно красиво завязать шелковый платок, чтобы он идеально сочетался с джинсами, шортами и юбками.
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издание "Комментарии" сообщало, какие вещи будут актуальны в любом сезоне.
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