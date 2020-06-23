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Экономим на еде: пять мужских методов

Экономия на еде поможет сохранить деньги для других важных идей и проектов

сегодня, 17:13
Автор:

Зинченко Павел
Экономим на еде: пять мужских методов

Карантин спровоцировал кризис, который заставил каждого пересмотреть свою финансовую ситуацию. Многим теперь приходится экономить, чтобы сохранить свои финансовые средства. В том числе ограничивать себя в еде. Сегодня мы расскажем тебе, как это должен делать мужчина.

1. За продуктами стоит ходить имея при себе список, в котором содержится твое меню на неделю. Не пренебрегай списком, а возникшие желания перенеси в меню на следующую неделю.

2. Отдавай предпочтение местному производителю, ведь его расходы на транспорт, сбыт и рекламу значительно меньше. Благодаря этому местные продукты дешевле.

3. Чаще заглядывай на рынок. В сезон там продукты значительно полезнее, чем в супермаркете. Кроме того, они дешевеют под вечер.

4. Не забывай о сезонности овощей и фруктов. В сезон они полезнее и дешевле. Если у тебя в наличии имеется хорошая морозильная камера, то научись замораживать продукты, особенно фрукты и ягоды. Это поможет экономить продукты зимой, а также обеспечит витаминами.

5. Вообще не пренебрегай заготовками на зиму. Варенье, консервированные овощи, заготовки для супов и так далее. Это позволит сохранить семейный бюджет и восполнить недостаток витаминов в организме зимой.

Ты вовсе не ограничишь себя, если будешь следовать этим советам. Они лишь помогут тебе более рационально распоряжаться деньгами и продуктами. Также издание "Комментарии" расскажет, как приготовить жареные пельмени.


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Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/1208135-kak-ekonomit-na-ede-10-muzhskikh-sposobov
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