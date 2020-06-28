Что делать, если обувь сильно натирает ноги

Мозоли на ногах - проблема, с которой сталкивается практически каждый. И чаще всего травмирует кожу ног обувь, которая была куплена недавно. А терпеть боль от мозолей и натоптышей не лучший вариант. Так, что же делать в таком случае?

В первую очередь, вы должны понять, что купили неудачную пару туфлей или босоножек. Да, возможно, они были красивыми и изящными, что вас и подкупило, но такая обувь способна раздражать кожу, вызывать отечность и другие неприятные симптомы. Проблема может быть в неправильно выбранном размере, неустойчивом каблуке или колодке и прочем. Также на состояние кожи ног существенно влияет материал из которого была сделана обувь.

Для того, чтобы каждый раз не попадать в такую ситуацию, вам нужно изучить особенности своих ног. И лучше всего сходить на консультацию к хирургу и подологу, чтобы они подсказали строение вашей стопы. Если вы будете знать все свои "нюансы", то проблем с выбором обуви у вас не будет.

Но, если вам все же не удалось угадать с размером и туфли сильно жмут, а такое часто случается при заказе обуви через интернет, не спешите расстраиваться. "Подкорректировать" размер можно с помощью специальных спреев, гелей и пенок, которые можно приобрести в обувном магазине. Эти средства “растягивают” обувь, а это может здорово вас выручить.

Если же вы все-таки успели натереть мозоль, купите специальные подушечки для обуви на клейкой основе, которые облегчат дальнейшую носку.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какую обувь лучше не носить летом.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!