Венера готовит ловушку: какое разочарование ждет каждый знак Зодиака 3 октября

3 октября может заставить многих посмотреть правде в глаза. Ретроградная Венера возвращает старые темы в отношениях, деньгах и чувствах, а эмоциональный фон дня способен обострить даже мелкие проблемы. Какое разочарование может ожидать каждый знак Зодиака — читайте в гороскопе.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Овен. Вы можете разочароваться в человеке, от которого ждали поддержки. Ее реакция окажется холоднее, чем вы ожидали. Не спешите рвать отношения – сначала дайте эмоциям затихнуть.

Телец. Неприятный сюрприз может касаться денег. Обещанная выгода или покупка окажется не столь привлекательной. Ретроградная Венера советует не принимать финансовые решения на эмоциях.

Близнецы. Вас может подвести договоренность, на которую вы рассчитывали. Человек сменит позицию или просто перестанет отвечать. Не тратьте день на попытки заставить кого-нибудь выполнить обещание.

Рак. Эмоции сегодня способны обмануть вас. Вы можете ожидать от близких большего внимания, но получить его не в том виде. Не делайте болезненных выводов из-за одного неудачного разговора.

Лев. Разочарование придет из-за работы или планов, которые вдруг придется изменить. Вы можете почувствовать, что кто недооценивает ваши усилия. Не вступайте в борьбу за признание – результат покажет больше.

Дева. Вы можете узнать то, чего хотели бы не знать. Особенно неприятной станет информация о человеке, которому вы доверяли. Не реагируйте мгновенно – проверьте факты.

Весы. Венера, ваша покровительница, переходит в ретроградное движение, потому тема отношений становится особенно чувствительной. Вы можете понять, что давно уступали собственные желания ради чужого покоя.

Скорпион. Этот день может вернуть старые чувства или человека из прошлого. Поначалу это покажется приятным, но со временем вы увидите то, что когда-то пытались не замечать. Не путайте ностальгию с любовью.

Стрелец. Ваше разочарование может быть связано с другом или совместными планами. Кто-нибудь окажется менее надежным, чем вы думали. Это хороший момент, чтобы понять, на кого можно положиться.

Козерог. Вас может огорчить ситуация на работе. Вы будете ждать быстрого результата, но получите новые задержки. Не воспринимайте паузу как провал – сейчас важнее пересмотреть стратегию.

Водолей. Вы можете переоценить свою уверенность в определенном человеке. Ее решение удивит вас и заставит пересмотреть договоренности. Не пытайтесь контролировать то, что уже зависит не только от вас.

Рыбы. Наибольшее разочарование может прийти из-за завышенных ожиданий. Вы способны идеализировать человека или ситуацию, а затем больно столкнуться с реальностью. Сегодня лучше смотреть на поступки, а не на слова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, у кого из знаков Зодиака в октябре начнется "белая полоса" в жизни.



