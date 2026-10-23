Удача уже близко: эти четыре знака Зодиака с сегодняшнего дня ждут незабываемые изменения в жизни

Для представителей четырех знаков китайского зодиака 23 октября может стать началом благоприятных перемен. По прогнозу астрологов YourTango, пятница проходит под влиянием энергии Металлической Лошади и считается Днем успеха. Этот период, по астрологическим трактовкам, подходит для того, чтобы оценить предыдущие усилия и увидеть их результаты.

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Родившимся в год Лошади астрологи прогнозируют положительные события в личной жизни. В этот день они могут по-новому взглянуть на серьезные отношения и понять их значение для будущего. Чтобы провести время с любимым человеком, следует проявить инициативу: спланировать встречу или предложить совместное занятие. Также прогноз обещает перспективы в финансовой сфере.

Для Кроликов главным достижением может стать душевное спокойствие. Если их долго беспокоил конфликт или непростая тема в общении с другим человеком, 23 октября станет возможностью поставить точку в этой ситуации. Астрологи советуют не держаться за постоянно возвращающие к старым обидам отношения и сосредоточиться на собственном благополучии.

Тиграм советуют решиться на шаг, ранее вызывавший опасения. По прогнозу, даже небольшое изменение привычек может помочь двигаться к желаемым результатам. Особое внимание следует уделить поведению, которое кажется удобным, но в долгосрочной перспективе мешает развитию.

Собакам день может напомнить о друге, с которым они давно не общались, в частности из-за расстояния. Восстановить контакт можно простым сообщением или вызовом. Такой шаг поможет вернуть в жизнь важные связи и уделить внимание людям, которых давно не хватало рядом.

Портал "Комментарии" уже писал, что с 22 октября 2026 года для трех знаков зодиака может начаться период постепенных положительных изменений. Усилия, на которые раньше приходилось тратить немало времени и энергии, наконец-то начнут приносить заметные результаты.