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У этих знаков Зодиака в ноябре карьера резко пойдет вверх: кто окажется среди фаворитов

Астрологи назвали знаки Зодиака, у кого в ноябре будет карьерный взлет

28 октября 2026, 21:21
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Кречмаровская Наталия

В ноябре некоторые знаки Зодиака ждут профессиональные возможности, новая должность или шанс наконец-то заявить о себе. Астрологические прогнозы выделяют прежде всего Дев, Близнецов, Водолеев и Стрельцов. В то же время звезды предупреждают, что успех не гарантирован: речь идет о возможных изменениях, требующих решительности и активных действий.

У этих знаков Зодиака в ноябре карьера резко пойдет вверх: кто окажется среди фаворитов

Гороскоп. Иллюстративное фото

Дева. Вам ноябрь может стать поворотным моментом в работе. Возможно смена должности или завершение одного профессионального этапа, что откроет новые перспективы. В конце месяца возрастет желание действовать решительно и добиваться большего.

Близнецы. В начале месяца рабочие дела могут тормозиться по недоразумению, но впоследствии появится шанс сменить работу или перейти на другое профессиональное направление. Не торопитесь с решением: сначала проверьте все условия предложения.

Водолей. Ноябрь может принести возможность выйти на новый уровень. Не исключайте предложений, которые сначала будут казаться необычными, и будьте готовы проявить инициативу. Смелый шаг может изменить ваши профессиональные перспективы.

Стрелец. В конце ноября профессиональные амбиции могут резко усилиться. Впереди – активный период, когда придется брать на себя больше ответственности и работать над важными задачами. Это шанс продемонстрировать свои способности и приблизиться к карьерной цели.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что ноябрь может заставить некоторых знаков Зодиака замедлиться. Астрологи предупреждают, что Тельцам, Девам и Рыбам следует внимательнее относиться к собственному самочувствию. Возможны риски стресса, усталости и перегрузки.




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