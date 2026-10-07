Октябрь вернет прошлое: какие знаки Зодиака снова закрутят старый роман

Октябрь может стать месяцем, когда прошлое внезапно напомнит о себе. Причина в ретроградном движении Венеры, которая с 3 октября до середины ноября заставит переосмысливать чувства, отношения и людей, которых когда-то не смогли окончательно отпустить. Астрологи прямо связывают этот период с возвращением бывших любимых и незавершенных любовных историй. Но особенно сильно это влияние ощутят Скорпионы, Весы и Тельцы.

Гороскоп. Фото портал "Комментарии"

Для Скорпионов октябрь может буквально открыть дверь в прошлое. Старые чувства могут возвратиться с новой силой. По прогнозу астрологов, для некоторых Скорпионов прошедшая любовь снова окажется в центре внимания, а бывший человек может напомнить о себе сообщением, случайной встречей или неожиданным разговором.

Наиболее эмоциональным может стать конец месяца. Здесь важно не путать ностальгию с реальным желанием быть вместе. Если человек вернулся, спросите себя: изменилось ли что-нибудь, кроме ваших чувств?

Для Весов тема прежней любви может оказаться особенно острой после 25 октября. Астрологи советуют в этот период посмотреть старые сценарии отношений и честно ответить, чего вы хотите от партнера.

Есть вероятность, что человек, с которым история когда-то оборвалась, снова появится. Это может быть не обязательно прямое признание – иногда достаточно одного сообщения, чтобы старые эмоции вспыхнули снова. Октябрь покажет, осталось ли между вами что-нибудь настоящее.

Тельцы тоже окажутся под сильным влиянием любовной ретроградности. Причем в конце октября полная Луна в Тельце подсветит вопросы близости, стабильности и того, чего вы действительно хотите от отношений.

Для одиноких Тельцов это может стать моментом, когда прошлое буквально постучалось в дверь. Бывший партнер может появиться там, где вы меньше всего этого ожидаете. А вот стоит ли впускать его обратно – другой вопрос.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в октябре допустит наибольшую ошибку в жизни.



