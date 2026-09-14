Этих знаков Зодиака осенью будут преследовать болезни: кого подведет здоровье

Для нескольких знаков Зодиака осень может оказаться непростой из-за проблем с самочувствием. Особенно стоит следить за здоровьем пяти знакам зодиакального круга.

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Близнецам осенью следует внимательнее отнестись к своему режиму. Постоянная спешка, обилие дел и привычка откладывать отдых могут сказаться на самочувствии. Особенно уязвимым периодом станет середина осени. Возможны простуды, головные боли, общая слабость и ощущение, что организм просто не успевает восстанавливаться. Этому знаку лучше не переносить болезнь "на ногах".

Для Раков осень может оказаться непростой из-за сезонных изменений и эмоционального истощения. Настроение и физическое состояние в этот период будут тесно связаны. Больше всего проблем может возникать тогда, когда представители знака мало спят и берут на себя слишком много чужих забот. Следует обращать внимание на первые симптомы простуды, проблемы со сном и длительную усталость.

Девам осенью следует особенно беречь дыхательную систему. Сезонные аллергены могут стать дополнительным раздражителем: астрологи предупреждают, что осенью активными остаются, в частности, амброзия и плесень. Для дев этот период также связан с необходимостью пересмотреть ежедневные привычки. Если организм сигнализирует об усталости, лучше не игнорировать эти знаки.

Скорпионам может донимать накопившаяся за предыдущие месяцы усталость. В начале осени еще удастся держать высокий темп, но ближе к ноябрю организм может потребовать паузы. Особенно нежелательно пренебрегать сном и пытаться работать на грани возможностей. Самым слабым местом может стать всеобщее самочувствие: от периодической слабости до симптомов простуды.

Рыбы – еще один знак, которому осенью лучше не испытывать организм на прочность. Перепады настроения, усталость и нарушения режима могут сделать представителей знака более чувствительными к сезонным недомоганиям. В октябре возможен период, когда даже обычная простуда будет ощущаться тяжелее обычного. Главный совет – не ждать, пока симптомы усилятся, и давать себе достаточно времени на восстановление.

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