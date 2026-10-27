Эти знаки зодиака ждет период сплошного везения: кому скоро улыбнется фортуна

Для трех знаков китайского зодиака период с 26 октября по 1 ноября может стать временем положительных изменений. Их ждут важные решения, завершение древних дел и новые возможности. Астрологи американского lifestyle-издания YourTango считают, что на этой неделе некоторые проблемы наконец-то прояснятся, а усилия начнут приносить желаемые результаты.

Гороскоп на сегодня. Фото: из открытых источников

Для людей, рожденных в год Свиньи , неделя может стать моментом важного внутреннего прозрения. Они поймут, какие обстоятельства, привычки или отношения мешают двигаться вперед, и отважятся отпустить то, что больше не приносит пользы.

Особо важным днем может стать 28 октября. Решение, принятое в этот день, поможет изменить отношение к работе и окружению. Вместо того, чтобы действовать по инерции или пытаться угодить всем, представители знака начнут внимательнее прислушиваться к собственным потребностям. Это будет способствовать большей гармонии в повседневной жизни.

Для Петухов эта неделя станет возможностью навести порядок в делах и наконец завершить то, что давно откладывалось. Астрологи советуют не спешить с новыми начинаниями, пока не будет выполнена важная задача.

Сосредоточенность и четкий план помогут избежать ошибок, которые могли случаться раньше. Успешное завершение даже одного дела придаст уверенности и снизит напряжение. Это также создаст более прочную основу для следующих шагов и поможет приблизиться к другим целям.

Для Крыс последняя неделя октября может открыть возможности для активных действий и полезного сотрудничества. Чтобы завершить период на положительной ноте, стоит проявить инициативу и помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Особо благоприятной возможностью может стать воскресенье, 1 ноября. Доброжелательность и готовность приобщиться к общему делу способны принести новые предложения и перспективы.

В то же время, главный урок недели для Крыс — научиться принимать решения в соответствии с собственными желаниями, а не только ради одобрения других. Такой подход поможет ощутить больше контроля над собственной жизнью.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что для представителей четырех знаков китайского зодиака 23 октября может стать началом благоприятных изменений.