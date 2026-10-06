Эти знаки Зодиака в октябре допустят наибольшую ошибку в жизни

Октябрь может стать месяцем, когда одна эмоциональная ошибка будет иметь долгие последствия. Ретроградная Венера возвращает старые чувства, обиды и финансовые вопросы – особенно опасно это будет для нескольких знаков.

Гороскоп. Иллюстративное фото

Для Тельцов октябрь может стать испытанием именно в отношениях. Ретроградная Венера проходит через сектор партнерства, поэтому на поверхность выходят старые обиды, недовольство и вопросы, которые долго замалчивались. Самая большая ошибка – остаться в отношениях только ради покоя или, наоборот, резко разорвать их на эмоциях. Астрологи советуют Тельцам пересмотреть баланс в паре и честно спросить себя, действительно ли обе стороны получают одинаковую отдачу.

Овнам следует особенно опасаться решения, принятого из-за обиды или желания все сделать самостоятельно. Ретроградная Венера затрагивает тему общих финансов, близости и доверия. Может показаться, что проще отказаться от помощи и действовать в одиночку. Но именно это может оказаться ошибкой. Звезды предупреждают, что период требует от Овнов научиться просить о поддержке, а не доказывать свою независимость любой ценой.

Для Скорпионов октябрь может быть наиболее эмоционально опасным. Венера ретроградна именно в этом знаке, а с 24 октября здесь начнется ретроградность Меркурия. Старые чувства, ревность, обиды и желание контролировать ситуацию могут выйти на первый план. Худшее решение — действовать из мести или пытаться любой ценой получить ответ от человека, который не готов его дать. Астрологические прогнозы советуют Скорпионам не спешить с окончательными решениями, пока эмоции не успокоятся.

Девы рискуют совершить ошибку не из-за любви, а из-за слов. Ретроградная Венера заставляет просматривать способ коммуникации, а в конце месяца ретроградный Меркурий усугубит эту тему. Сказанное сгоряча может разрушить доверие, которое выстраивали годами. Особенно опасно пытаться объяснить "все до конца", когда собеседник уже не готов слушать. В этом месяце пауза может оказаться намного мудрее очередного сообщения.

Рыбы могут попасть в ловушку старых чувств. В октябре прошлое способно вновь показаться лучше настоящего — особенно если речь идет о бывшем партнере или несбыточной мечте. Самая большая ошибка – принять ностальгию по настоящей любви и вернуться туда, откуда уже однажды пришлось уйти. Англоязычные прогнозы отмечают, что ретроградная Венера не столько возвращает прошлое, сколько заставляет переоценить его значение.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто из знаков Зодиака в октябре рискует потерять работу.



