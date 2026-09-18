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Эти четыре знака Зодиака ждет начало периода положительных изменений в жизни

18 сентября для четырех знаков китайского зодиака может стать переломным днем, который завершит сложный период, принесет важные изменения и откроет путь к новому этапу в жизни

18 сентября 2026, 08:05
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Клименко Елена

Для четырех представителей китайского зодиака 18 сентября может стать важной точкой перемен. Астрологи прогнозируют завершение непростого периода и возможность разобраться с проблемами, долго не дававшими покоя. Наибольшие изменения могут затронуть личные, дружеские и рабочие отношения.

Эти четыре знака Зодиака ждет начало периода положительных изменений в жизни

Фото: из открытых источников

Как пишет YourTango, 18 сентября 2026 года по китайскому календарю приходится на День открытых дверей Деревянной Козы в месяц Огненного Петуха и год Огненного Лошади. Коза символизирует доброжелательность и поддержку, а дерево связывают с развитием и новыми начинаниями. Потому день считают благоприятным для примирения, откровенных разговоров и завершения давних конфликтов.

У Кроликов могут наконец сдвинуться с места отношения, зашедшие в последнее время в тупик. Ранее представители знака могли прилагать гораздо больше усилий по сохранению связи, чем другая сторона. 18 сентября ситуация способна измениться: важный разговор поможет выяснить причины недоразумений и определить, есть ли будущее у этих отношений.

Для свиней главной темой дня могут стать рабочие отношения. Длительное напряжение с коллегой или нерешенный спор наконец-то получат шанс на разрешение. То, что раньше казалось сложной проблемой, может иметь достаточно простой выход. Готовность обеих сторон к компромиссу позволит оставить конфликт в прошлом.  

Коням придется открыто сказать близкому человеку о собственных чувствах и потребностях. Разговор может оказаться непростым и даже вызвать спор, однако умолчание проблем уже не поможет. Искренность, готовность признавать собственные ошибки и извиняться дадут шанс восстановить взаимопонимание.  

Киз 18 сентября может символизировать завершение старого этапа в отношениях. При этом речь идет не обязательно о разрыве. Напротив, партнеры могут отказаться от старой модели отношений и попытаться построить их по-новому. Главным результатом станет чувство облегчения и покоя после продолжительного сложного периода.

Портал "Комментарии" уже писал, что для шести знаков китайского зодиака середина сентября может открыть период неожиданных финансовых возможностей. В списке главных счастливчиков оказались Змея, Петух, Бык, Обезьяна, Лошадь и Дракон. Астрологи прогнозируют им дополнительные деньги, выгодные предложения, поддержку влиятельных людей или шанс вернуть то, что раньше казалось утраченным.



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