Для этих трех знаков Зодиака начинается период невероятного везения в жизни.

С 22 октября 2026 для трех знаков зодиака может начаться период постепенных положительных изменений. Усилия, на которые раньше приходилось тратить немало времени и энергии, наконец-то начнут приносить заметные результаты. Астрологи советуют обратить внимание на новые возможности и не отказываться от планов из-за временных трудностей. Как пишет YourTango, астрологические тенденции, связанные с ретроградным Ураном могут помочь некоторым представителям зодиакального круга переосмыслить сложные ситуации и посмотреть на них под другим углом. В центре прогноза – Овен, Близнецы и Скорпион.

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Овны могут начать замечать результаты своих предыдущих усилий. Особенно это касается замыслов, которые они вынашивали еще в начале года. То, что раньше казалось медленным или малоперспективным процессом, постепенно может сдвинуться с места.

Представителям знака важно не терять терпение и не отказываться от цели раньше времени. Упорство и готовность работать на перспективу помогут Овнам воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Для Близнецов этот период может стать толчком к переосмыслению планов. Они открыты к переменам, но иногда им не хватает решимости сделать следующий шаг. С 22 октября представители знака могут ощутить прилив мотивации и желания двигаться вперед.

Новые обстоятельства помогут им увидеть возможности там, где раньше были сомнения. В то же время многое будет зависеть от личных решений и готовности действовать, а не просто ждать благоприятного момента.

Скорпионы , которые долгое время прилагали усилия ради важной цели, могут наконец увидеть первые результаты. По астрологическому прогнозу, последовательность и выдержка помогут им приблизиться к желаемому.

Представителям знака следует оценить собственные достижения и не обесценивать пройденный путь. Постепенные изменения могут вернуть уверенность в себе и вдохновить новые планы.

Портал "Комментарии" уже писал, что 21 октября 2026 года для четырех знаков китайского зодиака может начаться новый этап жизни. По прогнозу астрологов YourTango, среда, которая проходит под символическим влиянием Земляного Дракона, будет способствовать отказу от того, что больше не приносит пользы. Это может помочь оставить за собой трудности на работе и в личных отношениях.