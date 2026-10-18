logo

BTC/USD

80984

ETH/USD

2363.09

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

50.5

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг хобби Японский клён имеет неожиданного конкурента: это дерево осенью превращает сад в сказку
commentss НОВОСТИ Все новости

Японский клён имеет неожиданного конкурента: это дерево осенью превращает сад в сказку

Саурвуд поражает красными, бордовыми, оранжевыми и жёлтыми листьями, а летом привлекает пчёл ароматными цветами. Однако при его выращивании важно учитывать особенности почвы

18 октября 2026, 09:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Японский клён давно стал любимцем садоводов благодаря изящной листве и ярким осенним краскам. Однако есть дерево, которое способно составить ему конкуренцию и украшать участок в течение всего года. Речь идёт о саурвуде (Oxydendrum arboreum) — растении родом из восточной части Северной Америки, которое заслуживает внимания не только осенью.

Японский клён имеет неожиданного конкурента: это дерево осенью превращает сад в сказку

Саурвуд - декоративное дерево, способное соперничать с японским клёном благодаря яркой осенней окраске листьев. Фото: Berean Hunter, CC BY-SA 2.5

Чем особенен саурвуд

Главное преимущество этого дерева — его эффектная листва. Осенью она приобретает насыщенные красные, бордовые, оранжевые и жёлтые оттенки, превращая сад в яркую природную композицию. Удлинённые листья и изящные ветви придают саурвуду мягкий, естественный вид, который хорошо подходит для садов в природном стиле.

Однако декоративность растения не ограничивается осенним сезоном. В начале и середине лета на ветвях появляются поникающие соцветия с ароматными цветками в форме колокольчиков, похожими на ландыши. Они привлекают пчёл и других опылителей, обеспечивая их нектаром. После цветения образуются небольшие семенные коробочки, которые могут оставаться на ветвях в холодное время года.

Что нужно знать перед посадкой

Саурвуд требует внимательного выбора места. Лучше всего он растёт в кислой, хорошо дренированной почве, тогда как в щелочной земле или на участках с застоем воды может развиваться плохо. Оптимальная кислотность почвы — примерно pH 5,5-6,5.

Японский клён также остаётся прекрасным выбором для декоративного сада, особенно если нужны необычная форма листьев и компактная крона. Однако саурвуд привлекает тем, что сочетает яркую осеннюю окраску, летнее цветение и привлекательную кору зимой. Перед посадкой в Украине стоит дополнительно проверить, подходят ли местный климат и зимние температуры для этого североамериканского дерева.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что посадить и посеять в октябре, чтобы весной получить ранний урожай



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/trees/native-tree-dupe-for-japanese-maple
Теги:

Новости

Все новости