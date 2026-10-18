Японцы столетиями скрывают трещины золотом: древнее искусство ремонта поражает своей философией

18 октября отмечают Международный день ремонта — праздник, который напоминает о важности восстановления вещей вместо того, чтобы выбрасывать их. Один из самых интересных примеров такого подхода пришёл из Японии. Это кинцуги — древнее искусство реставрации керамики, при котором трещины не прячут, а превращают в декоративные золотые линии.

Кинцуги - японское искусство реставрации керамики золотом. Фото: Ethnologisches Museum, Berlin / Wikimedia Commons

Вместо того чтобы маскировать повреждения, мастера делают их заметной частью изделия. Такой подход превращает обычный ремонт в настоящее искусство.

Как работает искусство кинцуги

Традиционная техника предполагает склеивание осколков керамики с помощью лака уруси, который получают из сока лакового дерева. Места соединения могут посыпать золотым или серебряным порошком, благодаря чему на поверхности образуются выразительные металлические линии.

Кинцуги требует терпения и мастерства: лак наносят слоями, а для его затвердевания необходимы определённые условия. Поэтому реставрация может занимать довольно много времени. Результат зависит от формы предмета, характера повреждений и техники исполнения.

Философия, стоящая за золотыми трещинами

Кинцуги часто связывают с японским эстетическим принципом ваби-саби, который подчеркивает красоту несовершенства, простоты и течения времени. Восстановленная чашка не становится точно такой же, какой была до повреждения. Напротив, её история остаётся видимой, а трещины приобретают новое значение.

Этот подход можно воспринимать и как метафору человеческого опыта: пережитые трудности не обязательно нужно скрывать.

Почему кинцуги актуально сегодня

Международный день ремонта привлекает внимание к повторному использованию вещей, экономии ресурсов и ответственному потреблению. Кинцуги наглядно демонстрирует эту идею: повреждённый предмет может получить вторую жизнь, а не оказаться на свалке.

В то же время это не только способ реставрации, но и напоминание о том, что ценность вещи не всегда определяется её безупречным внешним видом. Иногда именно следы времени делают её особенной.

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