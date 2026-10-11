logo

BTC/USD

83095

ETH/USD

2504.18

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Досуг хобби Сорняки возвращаются каждую весну? Вот что нужно сделать осенью, чтобы забыть о них надолго
commentss НОВОСТИ Все новости

Сорняки возвращаются каждую весну? Вот что нужно сделать осенью, чтобы забыть о них надолго

Шесть простых осенних работ помогут сдержать распространение сорняков и уменьшить количество нежелательных всходов следующего сезона

11 октября 2026, 09:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Сорняки каждую весну снова захватывают грядки, дорожки и клумбы? Чтобы весной тратить меньше времени на прополку, следует позаботиться об этом еще осенью. Именно сейчас можно удалить молодые растения, не дать семенам рассеяться и подготовить почву к следующему сезону.

Сорняки возвращаются каждую весну? Вот что нужно сделать осенью, чтобы забыть о них надолго

Осенью важно удалять сорняки и не допускать созревания семян. Фото: MAKY_OREL / Pixabay

Многолетние сорняки осенью накапливают питательные вещества в корнях, готовясь к зиме. В то же время молодые растения проще удалить вручную, пока они не успели разрастись. Регулярная прополка осенью поможет уменьшить количество сорняков, перезимующих на участке.

Шесть способов уменьшить количество сорняков

  • Не допускайте созревания семян. Срезайте семенные головки сорняков до того, как они рассеются. Если семена уже созрели, не кладите такие растения в обычный компост.

  • Вырывайте молодую поросль. Осенью могут прорастать сорняки, способные перезимовать. Удаляйте их вместе с корнями, стараясь лишний раз не переворачивать почву.

  • Посейте сидераты. Озимая рожь, овес или клевер создают растительный покров и конкурируют с сорняками за свет, воду и питательные вещества. Выбирайте культуры в соответствии со сроками сева и условиями вашего участка.

  • Замульчируйте открытую землю. Разложите слой измельченных листьев, компоста или древесной мульчи толщиной примерно 5-7 см. Мульча ограничивает доступ света к семенам сорняков, а также помогает сохранять влагу.

  • Уберите грядки. Удалите сорняки и растительные остатки, осмотрите клумбы и огород. Это поможет заметить проблемные участки и спланировать уход весной.

  • Не перекапывайте землю без надобности. Глубокая обработка может поднять семена сорняков ближе к поверхности, где они получат условия для прорастания.

Эти советы следует приспосабливать к погоде и региону: сидераты высевайте, пока почва еще достаточно теплая, а мульчируйте землю после удаления сорняков. Полностью избавиться от них за одну осень вряд ли удастся, но регулярный уход поможет заметно сократить их количество.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что посадить и посеять в октябре, чтобы весной получить ранний урожай



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости