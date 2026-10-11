Сорняки возвращаются каждую весну? Вот что нужно сделать осенью, чтобы забыть о них надолго

Сорняки каждую весну снова захватывают грядки, дорожки и клумбы? Чтобы весной тратить меньше времени на прополку, следует позаботиться об этом еще осенью. Именно сейчас можно удалить молодые растения, не дать семенам рассеяться и подготовить почву к следующему сезону.

Осенью важно удалять сорняки и не допускать созревания семян. Фото: MAKY_OREL / Pixabay

Многолетние сорняки осенью накапливают питательные вещества в корнях, готовясь к зиме. В то же время молодые растения проще удалить вручную, пока они не успели разрастись. Регулярная прополка осенью поможет уменьшить количество сорняков, перезимующих на участке.

Шесть способов уменьшить количество сорняков

Не допускайте созревания семян. Срезайте семенные головки сорняков до того, как они рассеются. Если семена уже созрели, не кладите такие растения в обычный компост.

Вырывайте молодую поросль. Осенью могут прорастать сорняки, способные перезимовать. Удаляйте их вместе с корнями, стараясь лишний раз не переворачивать почву.

Посейте сидераты. Озимая рожь, овес или клевер создают растительный покров и конкурируют с сорняками за свет, воду и питательные вещества. Выбирайте культуры в соответствии со сроками сева и условиями вашего участка.

Замульчируйте открытую землю. Разложите слой измельченных листьев, компоста или древесной мульчи толщиной примерно 5-7 см. Мульча ограничивает доступ света к семенам сорняков, а также помогает сохранять влагу.

Уберите грядки. Удалите сорняки и растительные остатки, осмотрите клумбы и огород. Это поможет заметить проблемные участки и спланировать уход весной.

Не перекапывайте землю без надобности. Глубокая обработка может поднять семена сорняков ближе к поверхности, где они получат условия для прорастания.

Эти советы следует приспосабливать к погоде и региону: сидераты высевайте, пока почва еще достаточно теплая, а мульчируйте землю после удаления сорняков. Полностью избавиться от них за одну осень вряд ли удастся, но регулярный уход поможет заметно сократить их количество.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что посадить и посеять в октябре, чтобы весной получить ранний урожай