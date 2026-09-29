Бархатцы и космея удивят вас: 20 фактов, о которых знают не все садоводы

Бархатцы и космея хорошо знакомы садоводам, но даже привычные цветы могут удивить необычными свойствами. Собрали 20 фактов об этих растениях, которые считаются цветами октября.

Яркие цветы бархатцев и нежные соцветия космеи. Фото: ИИ

Что стоит знать о бархатцах

Бархатцы принадлежат к роду Tagetes и семейству астровых, в которое также входят ромашки и подсолнечники. Сегодня известно более 50 видов, а их природной родиной считают Мексику и часть Центральной Америки.

Интересно, что календула, которую иногда также называют marigold, на самом деле не является настоящим бархатцем. Это другой род растений. Некоторые виды Tagetes можно употреблять в пищу: их лепестки и листья используют в салатах, супах и даже выпечке.

Бархатцы содержат лютеин – природный желтый пигмент с антиоксидантными свойствами. А высаженные рядом с другими культурами растения могут помогать отпугивать некоторых вредителей, в частности тлю и нематод.

Есть у цветов и культурное значение. В Мексике бархатцы являются важной частью Дня мертвых: их используют для украшения алтарей и могил, поскольку считается, что яркие цветы помогают душам найти дорогу к дарам.

Чем удивляет космея

Космея также принадлежит к семейству астровых и происходит из Мексики. Ее название связано с греческим словом kosmos, которое означает "порядок" или "упорядоченность" и описывает симметричное строение цветка.

Космея бывает белой, розовой, красной, фиолетовой, оранжевой и желтой. Растение неприхотливое, может расти на бедных почвах и не требует чрезмерного полива. Его сладкий нектар привлекает пчел, бабочек и птиц.

Еще одна интересная особенность – способность космеи самостоятельно рассеиваться, благодаря чему она может появляться в саду снова в следующем году. В викторианскую эпоху цветку приписывали значение радости в любви, а также гармонии и скромности.

Для сада оба растения вполне знакомы и пригодны для выращивания, хотя их цветение осенью зависит от погоды и первых заморозков.

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