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Выходные могут вредить сердцу: ученые обнаружили неожиданную связь с питанием

Привычка изменять время приема пищи в выходные может быть связана с более высоким риском сердечных заболеваний у мужчин

27 сентября 2026, 18:33
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Сергій Кречмаровський

Выходные часто меняют привычный распорядок: люди позже просыпаются, дольше бодрствуют и переносят завтрак или ужин на другое время. Новое исследование показало, что такие изменения могут быть связаны не только со сном, но и со здоровьем сердца.

Выходные могут вредить сердцу: ученые обнаружили неожиданную связь с питанием

Завтрак и время первого приёма пищи могут влиять на режим питания. Фото: Pexels / Pixabay

Важен не только состав пищи

Исследователи из Франции и Испании проанализировали данные 104 806 взрослых участников масштабного исследования. Они сравнили время первого и последнего приема еды или напитка в будни и выходные, а затем проверили, как эти изменения связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Средний период наблюдения составил 8,1 года.

Выяснилось, что у мужчин большая разница во времени питания между буднями и выходными была связана с более высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый дополнительный час так называемого "пищевого джетлага" соответствовал повышению этого показателя на 14%. Для ишемической болезни сердца, в том числе инфарктов, показатель составил 21%.

Организм реагирует на смены режима

Ученые предполагают, что регулярные изменения времени приема пищи могут влиять на циркадные ритмы — внутренние биологические часы, участвующие в регуляции обмена веществ и других процессов в организме.

Связь сохранялась даже после учета качества питания, продолжительности сна, времени отхода ко сну и социального джетлага. В то же время исследование не доказывает, что именно изменение времени приема пищи напрямую влечет за собой проблемы с сердцем.

Любопытно, что аналогичной четкой связи среди женщин исследователи не обнаружили. Ученые предполагают, что определенную роль могут играть отличия в гормональном фоне и обмене веществ.

Авторы отмечают, что полученные результаты нуждаются в подтверждении в других исследованиях. Если выводы подтвердятся, регулярность времени приема пищи может стать еще одним фактором, который следует учитывать при изучении риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о привычке, которая может помочь мозгу



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Источник: https://www.sciencealert.com/changing-when-you-eat-on-weekends-is-linked-to-heart-risks-in-men
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