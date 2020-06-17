Три необычных способа сжечь 100 калорий

В преддверии пляжного сезона многие люди пытаются активно подкорректировать фигуру и избавиться от лишнего. И если вы переживаете, что, съев кусочек торта набрали дополнительные калории, спешим рассказать вам о приятных способах их сжигания.

60 минут шопинга

Многим девушкам такой способ точно придется по душе. Теперь, если муж будет возмущаться, что вы провели весь день в торговом центре, объясните ему, что вы сэкономили деньги на абонементе в фитнес-зале. Эксперты говорят, что шопинг сжигает минимум 200-300 калорий, а это действительно равно одному занятию фитнесом.

40 минут приготовления ужина

Даже если кулинария – не ваша сильная сторона, приготовление ужина хотя бы раз в неделю может стать полезным челленджем, который даст возможность создавать романтическую атмосферу в отношениях с вашей второй половинкой, при этом, без повода беспокойства о том, что такой ужин отложится нежелательными складками на талии. Ведь его приготовление компенсирует вам все съеденное за столом.

20 минут танцев

Все виды хореографической активности поднимут вам настроение и помогут сохранить подтянутыми ягодицы. Так что не надо стесняться! Помните, что для танца не нужен особый повод.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько калорий можно сжечь благодаря горячей ванне.

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