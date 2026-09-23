Тренируетесь не в то время? Как время занятий может влиять на стресс и сон

Важны не только регулярность и вид физической активности, но и время, когда вы занимаетесь. Суточные ритмы организма влияют на бодрость, настроение, уровень стресса и сон, поэтому одна и та же тренировка утром и вечером может ощущаться по-разному.

Тренировка в разное время суток может по-разному влиять на стресс, настроение и сон. Фото: WOKANDAPIX / Pixabay

Утро помогает настроиться на день

Утренняя физическая активность может положительно влиять на настроение в течение последующих часов. Особенно полезными могут быть занятия на улице при дневном свете: он участвует в регуляции циркадных ритмов и связан с выработкой серотонина.

Кроме того, во время тренировок организм вырабатывает эндорфины, которые связаны со снижением стресса и ощущением улучшения самочувствия. Регулярные утренние занятия также могут поддерживать качество сна. При этом специалисты отмечают, что преимущества именно утренних тренировок перед занятиями в другое время изучены не до конца.

Днём проще сбросить напряжение

Если первая половина дня оказалась стрессовой, тренировка после обеда может стать своеобразной перезагрузкой. Даже обычная быстрая 30-минутная прогулка способна помочь уменьшить ощущение тревоги и улучшить настроение.

Физическая активность также связана с выделением нейромедиаторов, включая дофамин и серотонин, а регулярные занятия могут способствовать более эффективной регуляции кортизола.

Вечером важнее не переборщить

Вечерняя тренировка тоже может снижать стресс и улучшать самочувствие, а в некоторых случаях способствовать более глубокому сну. Однако заниматься непосредственно перед отходом ко сну подходит не всем.

Исходная статья рекомендует оставить после тренировки хотя бы час до сна, а некоторые специалисты советуют более длительный интервал. Многое зависит и от хронотипа: "совам" время занятий может подходить иначе, чем людям, которые привыкли рано вставать.

Главное — найти режим, который позволяет регулярно двигаться и при этом не ухудшает сон. Постоянное время тренировок может дополнительно помогать организму поддерживать стабильный суточный ритм.

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