Становимся лучшими: тренировки по программе морских пехотинцев США

Бойцы морской пехоты США являются одними из лучшим воинов в мире. Они сражались и сражаются во многих уголках земного шара против самых разнообразных противников. Им знакомы радость победы и горечь поражения. Они проходили и огонь, и воду. А чтобы преодолеть все испытания, морские пехотинцы осваивают суровую программу подготовки. Если вдруг захотел внести разнообразие в свои тренировки, мы расскажем тебе о некоторых интересных принципах их тренировочной программы.

Смена беговых дистанции

Не стоит бегать только на дальние дистанции. Измени свой режим: один день посвяти длительным пробежкам трусцой, а другой - 200-метровому спринту. После бега сделай пять подходов по 20 раз на пресс. Бегай не менее пяти раз в неделю. Тогда ты сможешь осуществить марш-бросок на пять километров, который должны сдавать морпехи.



Играй в "лесенку"

Наращивание количества повторений - или привычная дворовая "лесенка" - сформирует твою выносливость. Например, сделай одно подтягивание на перекладине, отдохни две-три секунды. Затем сделай два подтягивания и снова отдохни. Потом три, четыре, пять подтягиваний. Как только ты сможешь сделать пять рывков, начни все сначала – один, два, три.

Круговая

Чтобы окончательно довести себя до кондиции американского морпеха, во время отдыха выполняй отжимания от пола. И делай привычную "лесенку", меняя упражнения. Одно подтягивание – одно отжимание. Дальше наращивай повторения. Как только поймешь, что не сможешь преодолеть предыдущего рекорда, то начинай "лесенку" сначала.

Уже через месяц таких тренировок ты почувствуешь себя значительно более сильным и выносливым. А если тебя интересуют древние практики, то издание "Комментарии" с радость расскажет тебе о том, как тренировались гладиаторы в древнем Риме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!