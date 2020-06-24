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Сколько калорий сжигают прыжки со скакалкой

Количество сжигаемых калорий зависит от веса человека и интенсивности тренировки

сегодня, 11:40
Автор:

Светлана Шкурупий
Сколько калорий сжигают прыжки со скакалкой

В погоне за красивой и стройной фигурой многие женщины изнуряют себя жесткими диетами, соглашаются на болезненные косметические процедуры, принимают сомнительные таблетки для похудения, даже не задумываясь, что привести тело в форму можно благодаря обычным прыжкам на скакалке. 

Эксперты говорят, что прыжки на скакалке очень полезны для здоровья, ведь они ускоряют обмен веществ, повышают выносливость, улучшают работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Помимо кардио-нагрузки такие прыжки приводят в тонус большое количество мышц во всем теле: мышцы ног, рук, ягодиц, плеч, живота и спины.

Если сравнить их с другими активными видами спорта, то по энергозатратам они опережаю бег, велосипедную езду, плавание, занятия аэробикой и гимнастикой. Прыжки на скакалке — оптимальное соотношение цена-результат при сжигании жира Энергозатраты при скипинге у каждого человека будут отличаться. Это зависит от:

- изначального веса человека;

- разновидности прыжков, используемой в тренировке;

- привычного образа жизни, питания.

Расход энергии при занятиях скиппингом зависит от времени, уделяемого тренировке. В среднем за 10 минут прыжков человек с массой тела в пределах 60-70 кг сжигает 115, за 30 минут — около 300 ккал, что в 4-5 раз превышает энергозатратность при ходьбе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько калорий можно сжечь благодаря плаванию.


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Источник: https://votfit.ru/poxudenie/skolko-kalorij-szhigaet-skakalka.html
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