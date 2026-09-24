Шоколад помогает тренироваться дольше: учёные обнаружили неожиданный эффект

Шоколад действительно может помочь дольше заниматься спортом, но есть важный нюанс: речь идёт не о его употреблении, а о запахе. В небольшом эксперименте мужчины, которые перед упражнениями и во время отдыха между подходами вдыхали аромат шоколада, выполняли больше повторений.

Запах шоколада может влиять на результаты физической нагрузки, показал небольшой эксперимент. Фото: congerdesign / Pixabay

Что показал эксперимент

Учёные из Университета Малайи привлекли к исследованию 23 здоровых мужчин, которые регулярно занимались силовыми тренировками не менее двух лет. Каждый участник прошёл три утренние тренировки после ночного голодания.

В одном случае мужчины чувствовали запах тёмного шоколада с содержанием какао 90%, в другом — смесь с ароматом молочного шоколада. Третьим вариантом был контрольный раствор на водной основе. Запахи подавались примерно на 30 секунд перед тренировкой и во время перерывов между подходами.

Участники выполняли разгибания ног на тренажёре до момента, когда уже не могли продолжать. При запахе тёмного шоколада они в среднем сделали на 18 повторений больше, чем в контрольных условиях. Аромат молочного шоколада дал прибавку примерно в девять повторений. Тёмный шоколад также был связан примерно с одним дополнительным подходом.

Почему запах мог сработать

Неожиданно выяснилось, что после запаха тёмного шоколада мужчины сообщали о меньшем голоде, более слабом желании есть и большем ощущении сытости. При этом исследователи не смогли доказать, что именно изменение аппетита стало причиной лучшего результата. Среди других возможных объяснений учёные рассматривают мотивацию, ожидания и ассоциации, связанные с запахом еды.

Есть и важное ограничение: исследование было небольшим, включало только молодых мужчин с опытом силовых тренировок и проверяло лишь одно упражнение. Поэтому пока нельзя утверждать, что запах шоколада поможет всем тренироваться дольше.

Авторы рассматривают результат как предварительное доказательство, которое требует дальнейшего изучения, а не как готовую рекомендацию для спортсменов.

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